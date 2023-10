تم إعداد SpaceX لإطلاق قمرين صناعيين متتاليين من Starlink في فلوريدا وكاليفورنيا

تستعد شركة SpaceX لإطلاق أقمار Starlink مرتين متتاليتين على صاروخها Falcon 9. ومن المقرر أن يتم الإطلاق الأول يوم الأحد 8 أكتوبر من مجمع الإطلاق الفضائي 4 شرقًا (SLC-4E) في قاعدة فاندنبيرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا. سيتم نشر أقمار Starlink الـ 21 في مدار أرضي منخفض في الساعة 12:23 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

سيكون الإطلاق القادم بمثابة الرحلة الرابعة عشرة لمعزز المرحلة الأولى، والذي دعم سابقًا مهام مختلفة بما في ذلك Sentinel-14 Michael Freilich، وDART، وTransporter-6، وIridium OneWeb، وSDA-7B، وثماني مهمات Starlink. بعد فصل المرحلة، ستحاول المرحلة الأولى الهبوط على متن الطائرة بدون طيار "Of Course I Still Love You" المتمركزة في المحيط الهادئ.

سيتم بعد ذلك إطلاق الدفعة الثانية من أقمار ستارلينك الصناعية يوم الاثنين 9 أكتوبر من مجمع الإطلاق الفضائي 40 (SLC-40) في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. وقت الإقلاع المقرر هو 9:06 مساءً بالتوقيت الشرقي.

على غرار الإطلاق الأول، تم إطلاق الصاروخ Falcon 9 في المرحلة الأولى للإطلاق الثاني في 14 مهمة سابقة، بما في ذلك CRS-22، وCrew-3، وTurksat 5B، وCrew-4، وCRS-25، وEutelsat HOTBIRD 13G، وmPOWER-a. و PSN SATRIA وخمس مهمات Starlink. ستحاول المرحلة الأولى الهبوط على متن الطائرة بدون طيار "A Shortfall of Gravitas" المتمركزة في المحيط الأطلسي.

ستوفر SpaceX بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لكلا الإطلاقين على موقعها الرسمي على الإنترنت. سيبدأ البث عبر الإنترنت قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع.

باختصار، تستعد شركة SpaceX لإطلاق أقمار Starlink مرتين متتاليتين، حيث سيتم الإطلاق الأول في كاليفورنيا والثاني في فلوريدا. ستساهم عمليات الإطلاق هذه في النشر المستمر لكوكبة الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX، مما يوفر تغطية عالمية للإنترنت.

التعاريف:

- ستارلينك: كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تقوم شركة SpaceX بإنشائها، وتوفر تغطية عالمية للإنترنت.

- فالكون 9: مركبة إطلاق ذات مرحلتين إلى المدار تم تطويرها وتصنيعها بواسطة شركة سبيس إكس.

- المدار الأرضي المنخفض: المنطقة الفضائية الواقعة على بعد حوالي 2,000 كيلومتر (1,200 ميل) من سطح الأرض حيث تعمل معظم الأقمار الصناعية.

