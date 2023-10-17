SpaceX Starship جاهزة لتدريب الإطلاق، وتنتظر الحصول على ترخيص إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)

في تطور مثير، نجحت SpaceX في تكديس أحدث نموذج أولي لمركبة Starship، المرحلة العليا Ship 25، فوق Booster 9 في منشأة Starbase في جنوب تكساس. يمثل هذا خطوة مهمة في الاستعدادات للرحلة التجريبية الثانية القادمة للمركبة الفضائية.

المركبة الفضائية، التي قامت بأول رحلة لها في أبريل من هذا العام، هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل ومصممة لمهمات نقل البضائع والبشر إلى وجهات مثل القمر والمريخ وما وراءهما. يهدف هذا المشروع الطموح لشركة SpaceX إلى إحداث ثورة في استكشاف الفضاء وجعل السفر بين الكواكب حقيقة.

يعد تكديس السفينة 25 على Booster 9 خطوة حاسمة قبل إجراء الرحلة التجريبية. إن التكامل الناجح لهذين المكونين يجعل SpaceX أقرب خطوة إلى إطلاق المركبة الفضائية لاختبار الرحلة التالي.

ومع ذلك، قبل إجراء الرحلة التجريبية، يجب على SpaceX أولاً الحصول على رخصة إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). من خلال العمل الوثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، تعمل SpaceX على ضمان استيفاء جميع تدابير ولوائح السلامة اللازمة للحصول على الترخيص.

يسلط هذا التعاون بين SpaceX وFAA الضوء على أهمية ضمان السلامة والامتثال لأنشطة الرحلات الفضائية. ومن خلال العمل معًا بشكل وثيق، يسعى كلا الكيانين إلى دفع حدود استكشاف الفضاء مع إعطاء الأولوية لرفاهية الطاقم والمركبة الفضائية وعامة الناس.

مع استمرار الاستعدادات للرحلة التجريبية الثانية للمركبة الفضائية، يعد تكديس السفينة 25 بنجاح على Booster 9 بمثابة علامة بارزة. إنه يجعل SpaceX خطوة واحدة أقرب إلى المرحلة التالية من الاختبار، وفي نهاية المطاف، حلم جعل السفر بين الكواكب حقيقة.

مصادر:

- مركبة SpaceX Starship جاهزة للتدريب على الإطلاق، وتنتظر ترخيص إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).