SpaceX تقوم بتجميع النموذج الأولي للمركبة الفضائية قبل الرحلة التجريبية

أكملت شركة SpaceX تجميع أحدث نموذج أولي لمركبة Starship في منشأتها في Starbase، بولاية تكساس، استعدادًا للرحلة التجريبية الثانية للمركبة الفضائية. وشاركت الشركة صورًا لعملية التكديس على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأخبار التي تفيد بأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للحصول على ترخيص الإطلاق.

أنهت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مؤخرًا تحقيقاتها في أول رحلة تجريبية لمركبة Starship، والتي تمت في 20 أبريل. ولسوء الحظ، واجهت المهمة مشكلات وتم تدمير المركبة عمدًا. ومع ذلك، صرح Elon Musk أن أحدث مركبة Starship جاهزة من الناحية الفنية للطيران، مع إطلاق اختبار ناجح لمحركاتها. وتنتظر شركة SpaceX تصريحًا من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لبدء عملية الإطلاق.

يبلغ ارتفاع ستارشيب حوالي 400 قدم، وهو أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق. إنه يفوق قدرة الدفع لصاروخ القمر Saturn V التابع لناسا. تتكون المركبة الفضائية من مرحلتين – المرحلة العليا، والتي يشار إليها أيضًا باسم Starship، ومعزز المرحلة الأولى، المعروف باسم Super Heavy. تم تصميم كلا المكونين ليكونا قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل، وهو عامل حاسم في جعل استعمار المريخ قابلاً للتطبيق اقتصاديًا، وفقًا لماسك.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها SpaceX بتكديس هذا النموذج الأولي من المركبة الفضائية. وأكمل الفريق عملية مماثلة الشهر الماضي فقط. وبينما تمضي الشركة قدمًا في الاستعدادات للرحلة التجريبية القادمة، فإنها تواصل العمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية لضمان الإطلاق الناجح.

مصادر:

– إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)

– سبيس اكس