SpaceX تسجل الرقم القياسي بإطلاق المعزز المعاد استخدامه رقم 200

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX مهمتها رقم 200 باستخدام معزز تم إطلاقه سابقًا، بينما تستعد لمهمة Starlink 6-18 من محطة Cape Canaveral Space Force. ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 مساء السبت حاملاً 22 قمراً صناعياً من طراز ستارلينك. سيمثل هذا الإطلاق أيضًا الرحلة السابعة عشرة للدفعة في المرحلة الأولى، والتي من المتوقع أن تهبط بنجاح على متن الطائرة بدون طيار Just Read the Instructions في المحيط الأطلسي.

ومن المتوقع أن تكون الظروف الجوية مناسبة للإطلاق، مع احتمال أن يكون الطقس جيدًا بنسبة 95%. وفي حالة التأخير لمدة 24 ساعة، فإن فرص الطقس المناسب ستكون 90%، وتتناقص تدريجياً إلى 80% خلال نافذة الإطلاق التي تبلغ ثلاث ساعات.

إذا نجح الإطلاق، فسيكون هذا الإطلاق هو التعافي الناجح رقم 228 لشركة SpaceX منذ أن حققت أول هبوط لها في ديسمبر 2015. وقد حافظت الشركة على سجل حافل مثير للإعجاب، حيث لم تفقد معزز المرحلة الأولى منذ فبراير 2021 وحققت 153 هبوطًا ناجحًا على التوالي.

ستمثل هذه المهمة أيضًا الإطلاق الشامل رقم 266 لشركة SpaceX منذ أول مهمة ناجحة لها في عام 2008. وهذا هو الإطلاق رقم 67 لشركة SpaceX هذا العام، لتحافظ على مكانتها كلاعب رائد في صناعة الفضاء. مع توقع 51 عملية إطلاق من ساحل الفضاء هذا العام، كانت SpaceX مسؤولة عن معظمها، مما يدل على مكانتها المهيمنة في السوق.

وبالنظر إلى المستقبل، لدى SpaceX العديد من عمليات إطلاق Falcon 9 المخطط لها، بما في ذلك إطلاق Falcon Heavy القادم في الخامس من أكتوبر. وستكون هذه المهمة بالشراكة مع وكالة ناسا، حيث ينطلق مسبار Psyche في مهمة متعددة السنوات لدراسة الكويكب الغني بالمعادن المسمى أيضًا Psyche.

في حين أن شركة SpaceX كانت الشركة الرئيسية التي انطلقت من ساحل الفضاء هذا العام، فقد تركت شركة Relativity Space بصمتها مرة أخرى في شهر مارس من خلال صاروخ Terran 3 المطبوع ثلاثي الأبعاد. مع استمرار تطور صناعة الفضاء، تظل SpaceX في طليعة مجال إعادة الاستخدام والابتكار.

التعاريف:

- الداعم: محرك صاروخي يوفر قوة دفع لدفع المركبة الفضائية من الأرض إلى الفضاء.

- الطائرة بدون طيار: سفينة مستقلة تستخدم للهبوط واستعادة معززات الصواريخ في البحر.

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