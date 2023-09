SpaceX تطلق صاروخ Falcon 9 باستخدام أقمار Starlink الصناعية

تخطط SpaceX لإطلاق صاروخ Falcon 9 من قاعدة Vandenberg Space Force يوم الاثنين 11 سبتمبر الساعة 11:57 مساءً. سيحمل الصاروخ 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink، والتي تعد جزءًا من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض عالية السرعة من SpaceX.

إذا تأخر الإطلاق الأولي، فلدى SpaceX فرص إطلاق احتياطية يومي الثلاثاء والأربعاء. تهدف الشركة إلى إنزال معزز المرحلة الأولى للصاروخ على متن الطائرة بدون طيار Of Course I Still Love You في المحيط الهادئ، والتي ستكون الرحلة الحادية عشرة لهذا المعزز بالتحديد.

سيكون البث المباشر للإطلاق متاحًا على الملف الشخصي لـ SpaceX على X (Twitter سابقًا) قبل حوالي خمس دقائق من الإقلاع.

Starlink هو مشروع SpaceX الطموح لإنشاء كوكبة عالمية من الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وسيتم نشر هذه الأقمار الصناعية الصغيرة، التي يبلغ وزن كل منها حوالي 260 كجم، في مدار أرضي منخفض لتوفير اتصال إنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون في جميع أنحاء العالم. ومع نشر 21 قمرًا صناعيًا إضافيًا، ستقوم SpaceX بتوسيع أسطول Starlink الخاص بها لتعزيز خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض المتنامية.

تسمح تقنية صاروخ Falcon 9 القابلة لإعادة الاستخدام من SpaceX بإطلاق فضائي فعال من حيث التكلفة من خلال استعادة المرحلة الأولى من الصاروخ وإعادة استخدامها. وقد حققت الشركة إنجازات هامة في مجال هبوط وإعادة تحليق المعززات، مما يدل على إمكانية خفض تكاليف الإطلاق وزيادة إمكانية الوصول إلى الفضاء.

المصادر: سبيس اكس