SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار: توسيع الوصول إلى الإنترنت

من المقرر أن تطلق شركة استكشاف الفضاء SpaceX 23 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink في المدار الليلة. سيتم الإطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، مما يمثل فترة مزدحمة أخرى للشركة. سيتم فتح نافذة الإطلاق المقررة في الساعة 11:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش يوم 22 نوفمبر)، ويمكنك مشاهدة البث المباشر على حساب SpaceX على X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

وفي حالة نجاحه، ستعود المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 9 إلى الأرض، وتهبط عموديًا على متن السفينة بدون طيار المسماة "A Shortfall of Gravitas" في المحيط الأطلسي، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع. يتمتع هذا المعزز الخاص بسجل حافل، حيث تم استخدامه في 15 عملية إطلاق وهبوط سابقة. وقد دعمت مهمات مثل رحلات ستارلينك، بالإضافة إلى مهمات رواد الفضاء لوكالة ناسا، وهي Crew-3 وCrew-4.

بعد حوالي 65.5 دقيقة، سيتم نشر أقمار Starlink الـ 23 الصناعية في مدار أرضي منخفض من المرحلة العليا لـ Falcon 9. سيساهم هذا النشر في جهود SpaceX المستمرة لتوسيع تغطية الإنترنت العالمية من خلال كوكبة Starlink الخاصة بها. مع كل إطلاق قمر صناعي، تنمو شبكة الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة في المناطق النائية والمحرومة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Starlink؟

ج: Starlink عبارة عن كوكبة من الأقمار الصناعية تم إنشاؤها بواسطة SpaceX لتوفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض.

س: كم عدد أقمار ستارلينك الموجودة في مدارها حاليًا؟

ج: حتى الآن، قامت شركة SpaceX بنشر الآلاف من أقمار Starlink الصناعية في المدار.

س: كيف يعمل Starlink؟

ج: تعمل أقمار ستارلينك الصناعية من خلال تشكيل شبكة شبكية في الفضاء، مما يسمح بالاتصال المترابط بين الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية لتقديم خدمات الإنترنت.

س: ما أهمية توسيع الوصول إلى الإنترنت؟

ج: إن توسيع الوصول إلى الإنترنت له فوائد اجتماعية واقتصادية هائلة، حيث يتيح الاتصال في المناطق التي كانت تعاني من نقص الخدمات في السابق ويعزز الفرص التعليمية والاقتصادية والتكنولوجية.

س: أين يمكنني مشاهدة إطلاق SpaceX؟

ج: يمكن مشاهدة البث المباشر لشركة SpaceX على حسابها الرسمي على Twitter، X.

مصادر:

– [الموقع الرسمي لشركة SpaceX](https://www.spacex.com/)

– [وكالة ناسا – برنامج الطاقم التجاري لشركة SpaceX](https://www.nasa.gov/launchamerica/)