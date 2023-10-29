SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink، مواصلةً التوسع العالمي

تستعد شركة SpaceX لإطلاق تاريخي آخر، حيث تستعد لنشر 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink في المدار. وستكون هذه المهمة، المقرر إجراؤها في ساعات المساء من يوم 29 أكتوبر، هي الإطلاق الثاني لهذا اليوم، مما يدل على التزام الشركة بتوسيع شبكتها بسرعة. على عكس المهام السابقة، سيحتوي هذا الإطلاق على نوافذ احتياطية لاستيعاب التأخيرات المحتملة، مما يزيد من فرصة الإقلاع طوال المساء.

لمشاهدة هذا الحدث المثير مباشرة، يمكن للمشاهدين الانتقال إلى حساب SpaceX's X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، حيث ستبدأ التغطية قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع. إن الترقب والإثارة المحيطة بكل عملية إطلاق واضحة، حيث تواصل SpaceX جذب خيال الجمهور بتقنياتها الرائدة وأهدافها الطموحة.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن المرحلة الأولى لصاروخ Falcon 9 ستحقق عودة مثيرة للإعجاب إلى الأرض، حيث ستنفذ هبوطًا عموديًا على متن السفينة بدون طيار "A Shortfall of Gravitas" المتمركزة في المحيط الأطلسي. سيكون هذا الهبوط الناجح بمثابة المرة الثامنة التي يتم فيها استعادة المرحلة الأولى من Falcon 9 بأمان.

من المتوقع أن يتم نشر أقمار Starlink الـ 23 في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع. كل إضافة إلى الكوكبة تجعل SpaceX أقرب إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير تغطية عالمية للإنترنت عريض النطاق. ومع إطلاق أكثر من 5,000 قمر صناعي من Starlink بالفعل، تخطط الشركة لنشر ما يصل إلى 12,000 قمرًا صناعيًا آخر، مع تقديم الطلبات للحصول على 30,000 قمرًا إضافيًا.

يمثل مشروع Starlink التابع لشركة SpaceX طفرة في مجال الاتصال، ويعد بتوفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض للعملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة. من خلال الاستفادة من التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، تمهد SpaceX الطريق لمستقبل أكثر ترابطًا.

مصادر:

– [حساب سبيس إكس على تويتر](https://www.twitter.com)

– [الموقع الرسمي لشركة SpaceX](https://www.spacex.com)

أسئلة وأجوبة

س: ما هو مشروع Starlink التابع لشركة SpaceX؟

ج: Starlink هو مشروع كوكبة ضخم طموح لشركة SpaceX يهدف إلى تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض للعملاء في جميع أنحاء العالم. ويتضمن نشر آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لإنشاء شبكة عالمية.

س: كم عدد أقمار ستارلينك الصناعية التي سيتم إطلاقها في المهمة القادمة؟

ج: من المقرر أن تطلق شركة SpaceX 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في المهمة القادمة.

س: كيف يمكنني مشاهدة الإطلاق مباشرة؟

ج: يمكن للمشاهدين الدخول إلى حساب SpaceX's X (المعروف سابقًا باسم Twitter) لمشاهدة التغطية المباشرة. ستبدأ التغطية قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع.

س: كم عدد أقمار ستارلينك الصناعية التي تم إطلاقها حتى الآن؟

ج: تم إطلاق ما يزيد عن 5,000 قمر صناعي من نوع Starlink إلى مدار أرضي منخفض حتى الآن.

س: ما هي خطط SpaceX المستقبلية لـ Starlink؟

ج: تخطط SpaceX لنشر ما يصل إلى 12,000 قمر صناعي إضافي من Starlink، مع تقديم الطلبات لعدد 30,000 إضافي، مما يشير إلى توسع كبير في خط الأنابيب.