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صاروخ SpaceX Falcon 9 سيطلق 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 21، 2023
صاروخ SpaceX Falcon 9 سيطلق 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

من المقرر أن يطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في الصباح الباكر اليوم، حيث سينطلق الصاروخ في الساعة 3:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومع ذلك، إذا لم ينجح التوقيت، فهناك ثلاث فرص احتياطية متاحة.

سيتم بث الإطلاق عبر الإنترنت على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، وستبدأ التغطية قبل حوالي خمس دقائق من الإقلاع. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 بأمان إلى الأرض، وتهبط على متن السفينة بدون طيار "Of Course I Still Love You" بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. أكملت المرحلة الأولى لهذا الصاروخ بالفعل 16 رحلة، أي أقل برحلة واحدة فقط من الرقم القياسي لإعادة الاستخدام الذي حققته SpaceX.

سيتم نشر أقمار Starlink الـ 21 من المرحلة العليا لـ Falcon 9 بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق. ويمثل هذا الإطلاق المهمة المدارية الـ 75 لشركة SpaceX في عام 2023، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق 100 رحلة بحلول نهاية العام و144 في عام 2024.

كان التركيز الأساسي لشركة SpaceX هذا العام هو بناء كوكبة Starlink الضخمة، والتي تهدف إلى توفير تغطية عالمية للإنترنت. حاليًا، يتكون Starlink من ما يقرب من 4,900 قمر صناعي عامل، وسيستمر هذا العدد في النمو في المستقبل.

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مصادر:
– موقع الفضاء.كوم
- أذرنيوز

By مامفو بريشيا

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