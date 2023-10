سيطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار

تستعد شركة SpaceX لإطلاق صاروخ آخر، هذه المرة لنشر 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink في المدار. من المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا يوم السبت الساعة 3:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. إذا كان هناك أي تأخير، تتوفر فرص النسخ الاحتياطي بين الساعة 4:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 6:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سيتم بث الإطلاق على حساب SpaceX على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) بدءًا من حوالي خمس دقائق قبل الإقلاع. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض وتهبط على متن السفينة بدون طيار "Of Course I Still Love You" بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. وستكون هذه هي الرحلة السادسة عشرة للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ تحديدًا، أي أقل برحلة واحدة فقط من سجل إعادة الاستخدام الخاص بالشركة.

وبعد حوالي 62.5 دقيقة، ستنطلق أقمار Starlink الصناعية البالغ عددها 21 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9. وسيكون هذا الإطلاق هو المهمة المدارية رقم 75 لشركة SpaceX في عام 2023، حيث تسعى الشركة جاهدة لتحقيق هدفها المتمثل في 100 رحلة بحلول نهاية العام، و144 رحلة في عام 2024.

كان مشروع Starlink التابع لشركة SpaceX محورًا رئيسيًا هذا العام، حيث تم تخصيص حوالي 60٪ من رحلاتهم لتوسيع كوكبة الإنترنت الضخمة. يوجد حاليًا ما يقرب من 4,900 قمر صناعي عامل في Starlink، وسيستمر هذا العدد في الزيادة في السنوات القادمة.

المصدر: وصف مهمة SpaceX