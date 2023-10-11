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تم إعداد صاروخ فالكون الثقيل من SpaceX لإطلاق مهمة Psyche

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
تم إعداد صاروخ فالكون الثقيل من SpaceX لإطلاق مهمة Psyche

وصل صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX إلى مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، استعدادًا لمهمته القادمة لإرسال مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا إلى الكويكب المعدني المسمى أيضًا Psyche. ومع ذلك، قد تشكل الظروف الجوية تحديًا لعملية الإطلاق المخطط لها.

سوف يقوم Falcon Heavy بدفع المركبة الفضائية Psyche نحو الكويكب الموجود في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. وبمجرد وصولها إلى وجهتها في عام 2029، ستقوم المركبة الفضائية بدراسة الكويكب المعدني عن قرب لمدة لا تقل عن 26 شهرًا. يعتقد العلماء أن Psyche يمكن أن يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم، ويمكن أن توفر ملاحظات المهمة رؤى قيمة حول تكوين الكواكب والمراحل الأولى للنظام الشمسي.

يتكون صاروخ فالكون هيفي من ثلاث مراحل أولى من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، مع نواة مركزية تعلوها مرحلة عليا والحمولة. يعد Falcon Heavy ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، وقد قام بأول رحلة تجريبية له في فبراير 2018، حيث نجح في إطلاق Tesla Roadster من Elon Musk إلى المدار.

في حين أنه من المقرر إطلاق مهمة Psyche في 12 أكتوبر 2023، فقد أشار مسؤولو ناسا إلى أن توقعات الطقس تتوقع فرصة بنسبة 20% فقط لتوافر الظروف المناسبة للإطلاق في ذلك اليوم. تتوفر فرص الإطلاق الاحتياطية حتى 25 أكتوبر، مما يسمح بالمرونة في الجدول الزمني للإطلاق.

بشكل عام، تمثل مهمة Falcon Heavy القادمة إلى Psyche فرصة مثيرة لمواصلة استكشاف وفهم أسرار بدايات نظامنا الشمسي.

مصادر:
– ناسا / أوبري جيمنياني

By غابرييل بوتا

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