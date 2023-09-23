صاروخ SpaceX Falcon 9 من المقرر إطلاقه للمرة السابعة عشرة

يستعد صاروخ SpaceX Falcon 9 ليصنع التاريخ بإطلاقه السابع عشر الليلة. ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ، الذي يحمل 17 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink التابع لشركة SpaceX، من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا في الساعة 22:9 مساءً بالتوقيت الشرقي.

سيحقق هذا الإطلاق الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات الإقلاع والهبوط لمرحلة أولى واحدة من طراز Falcon 9. وقبل أيام فقط، حقق صاروخ Falcon 9 مختلف هذا العمل الفذ خلال مهمة Starlink أخرى. تلعب إعادة الاستخدام الناجح للصواريخ دورًا حاسمًا في مهمة SpaceX لجعل السفر إلى الفضاء أقل تكلفة وأكثر استدامة.

كوكبة Starlink الضخمة هي مشروع SpaceX الطموح لتوفير تغطية عالمية للإنترنت. حاليًا، يدور أكثر من 4,750 قمرًا صناعيًا عاملاً من طراز Starlink حول الأرض، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير في المستقبل. حصلت SpaceX على موافقة لإطلاق 12,000 مركبة ذات نطاق عريض وتقدمت أيضًا بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30,000 قمر صناعي إضافي.

من المقرر أن يتم نشر 22 قمرًا صناعيًا من Starlink على متن مهمة Falcon 9 من المرحلة العليا للصاروخ بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع. وبمجرد نشرها، ستنضم هذه الأقمار الصناعية إلى المجموعة الحالية، مما يؤدي إلى تحسين الاتصال بالإنترنت وتوسيع التغطية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ستوفر SpaceX بثًا مباشرًا لعملية الإطلاق على X، المعروف سابقًا باسم Twitter. ومن المتوقع أن تبدأ التغطية قبل خمس دقائق من الإقلاع، مما يتيح للمشاهدين الفرصة لمشاهدة هذا الحدث التاريخي في برنامج الشركة الصاروخي القابل لإعادة الاستخدام.

مصادر:

– وصف مهمة SpaceX

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