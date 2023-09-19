إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 للمرة السابعة عشر وهو رقم قياسي

من المقرر أن يدخل صاروخ SpaceX Falcon 9 التاريخ من خلال إطلاقه للمرة السابعة عشرة الليلة. سيحمل الصاروخ 17 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink التابع لشركة SpaceX. ومن المقرر أن يتم الإطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا الساعة 22:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن للمشاهدين مشاهدة الحدث مباشرة من خلال حساب SpaceX على X.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض بعد 8.5 دقيقة وتهبط على متن سفينة SpaceX بدون طيار المتمركزة في البحر. سيكون هذا بمثابة الإقلاع والهبوط السابع عشر الناجح لهذا الصاروخ Falcon 17، مما يمثل علامة فارقة جديدة في إعادة استخدام الصاروخ. حاليًا، تمكنت معززتان فقط من طراز Falcon 9 من تحقيق 9 رحلة.

سيتم نشر أقمار Starlink الـ 22 الموجودة على متن الصاروخ في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق. وسيساهم هذا الإطلاق أيضًا في تحقيق رقم قياسي آخر لشركة SpaceX، حيث ستكون مهمتها المدارية رقم 65 لهذا العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 61 الذي تم تسجيله في عام 2022.

ركزت SpaceX بشكل أساسي على توسيع كوكبة Starlink الضخمة هذا العام، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4,700 قمر صناعي عامل. ومع ذلك، تخطط الشركة لمواصلة زيادة هذا العدد حيث أن لديها إذنًا لإطلاق 12,000 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink وتقدمت بطلب للحصول على 30,000 قمرًا إضافيًا.

مع كل عملية إطلاق وهبوط ناجحة، تثبت SpaceX أهمية وإمكانات إعادة استخدام الصواريخ. ومع استمرارهم في دفع حدود تكنولوجيا الفضاء، يبدو مستقبل استكشاف الفضاء أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

مصادر:

– وصف مهمة SpaceX

– حساب SpaceX على X (تويتر سابقًا)