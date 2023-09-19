حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 للمرة السابعة عشر وهو رقم قياسي

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 للمرة السابعة عشر وهو رقم قياسي

من المقرر أن يدخل صاروخ SpaceX Falcon 9 التاريخ من خلال إطلاقه للمرة السابعة عشرة الليلة. سيحمل الصاروخ 17 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink التابع لشركة SpaceX. ومن المقرر أن يتم الإطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا الساعة 22:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن للمشاهدين مشاهدة الحدث مباشرة من خلال حساب SpaceX على X.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض بعد 8.5 دقيقة وتهبط على متن سفينة SpaceX بدون طيار المتمركزة في البحر. سيكون هذا بمثابة الإقلاع والهبوط السابع عشر الناجح لهذا الصاروخ Falcon 17، مما يمثل علامة فارقة جديدة في إعادة استخدام الصاروخ. حاليًا، تمكنت معززتان فقط من طراز Falcon 9 من تحقيق 9 رحلة.

سيتم نشر أقمار Starlink الـ 22 الموجودة على متن الصاروخ في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق. وسيساهم هذا الإطلاق أيضًا في تحقيق رقم قياسي آخر لشركة SpaceX، حيث ستكون مهمتها المدارية رقم 65 لهذا العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 61 الذي تم تسجيله في عام 2022.

ركزت SpaceX بشكل أساسي على توسيع كوكبة Starlink الضخمة هذا العام، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4,700 قمر صناعي عامل. ومع ذلك، تخطط الشركة لمواصلة زيادة هذا العدد حيث أن لديها إذنًا لإطلاق 12,000 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink وتقدمت بطلب للحصول على 30,000 قمرًا إضافيًا.

مع كل عملية إطلاق وهبوط ناجحة، تثبت SpaceX أهمية وإمكانات إعادة استخدام الصواريخ. ومع استمرارهم في دفع حدود تكنولوجيا الفضاء، يبدو مستقبل استكشاف الفضاء أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

مصادر:
– وصف مهمة SpaceX
– حساب SpaceX على X (تويتر سابقًا)

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

استخدام الضوء للتواصل مع النباتات

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

استخدام الضوء للتواصل مع النباتات

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات