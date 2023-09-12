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صاروخ فالكون 9 يطلق 21 قمرًا صناعيًا من طراز ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
صاروخ فالكون 9 يطلق 21 قمرًا صناعيًا من طراز ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء

تم إطلاق صاروخ فالكون 9 بنجاح من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء مساء الاثنين، في ثالث عملية إطلاق في شهر سبتمبر. وحمل الصاروخ التابع لشركة SpaceX 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink كجزء من مهمة الشركة لتوفير خدمة الإنترنت العالمية. تهدف SpaceX إلى تحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق التي لم يكن من الممكن الاعتماد عليها أو غير متوفرة فيها.

وكان من المتوقع أن يتم نشر الأقمار الصناعية بعد حوالي ساعة من الإقلاع. وهبط معزز المرحلة الأولى للصاروخ، الذي طار بالفعل 11 مرة، بنجاح على متن السفينة بدون طيار المتمركزة في المحيط الهادئ.

قبل الإطلاق مباشرة، أعلنت شركة Telesat، وهي شركة كندية، عن اتفاقية إطلاق متعدد مع SpaceX لمهمات من كل من Vandenberg وFlorida. اشترت Telesat 14 عملية إطلاق على صاروخ Falcon 9، يحمل كل منها ما يصل إلى 18 قمرًا صناعيًا من Telesat Lightspeed إلى مدار أرضي منخفض في كل عملية إطلاق. ومن المقرر أن تبدأ حملة إطلاق Telesat في عام 2026، على أن تكون الخدمة العالمية مخصصة لعام 2027.

ستوفر شبكة Telesat Lightspeed روابط بيانات عالية السرعة، واتصالات آمنة للغاية، واتصال واسع النطاق منخفض الكمون في جميع أنحاء العالم. وفي الشهر الماضي، وقعت شركة Telesat عقدًا مع شركة MDA Ltd. لتكون بمثابة المقاول الرئيسي للأقمار الصناعية.

أعرب دان جولدبيرج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Telesat، عن ثقته في موثوقية SpaceX وإيقاع الإطلاق العالي، مشيرًا إلى أنهم سيكونون شريكًا رائعًا في إطلاق Telesat Lightspeed. أعرب جوين شوتويل، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في SpaceX، عن فخره بإطلاق كوكبة Telesat وتوسيع قدرات الاتصال للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لا يفيد إطلاق الصاروخ شركة SpaceX فحسب، بل يوفر أيضًا فرص عمل للعمال ويجلب أفراد الطاقم إلى الساحل الأوسط، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى هذا الإطلاق الأخير، أطلق فاندنبرج سابقًا صاروخ فالكون 9 يحمل أقمارًا صناعية عسكرية إلى المدار لصالح وكالة تطوير الفضاء التابعة لقوة الفضاء الأمريكية في وقت سابق من الشهر.

مصادر:
– [سبيس إكس] (www.spacex.com)
– [نوزهاوك](www.noozhawk.com)

By روبرت أندرو

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