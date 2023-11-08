تستعد شركة SpaceX للإطلاق الثمانين الذي حطم الأرقام القياسية لهذا العام

تستعد شركة SpaceX لإطلاقها التاريخي الثمانين لهذا العام حيث تستعد لإرسال صاروخ Falcon 80 إلى الفضاء. ومن المقرر أن يتم الإطلاق الليلة من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. وتهدف SpaceX من خلال هذه المهمة إلى تحقيق إنجاز كبير في هدفها المتمثل في إطلاق 9 مهمة في عام واحد.

ستكون هذه المهمة المحددة، والتي تسمى Starlink، هي مهمة Falcon 76 السادسة والسبعين لهذا العام والمهمة رقم 9 من Space Launch Complex 46. وسيحمل صاروخ Falcon 40 9 قمرًا صناعيًا صغيرًا V23 من Starlink إلى مدار أرضي منخفض بزاوية 2 درجة. ميل. سيتم نشر هذه الأقمار الصناعية بعد حوالي ساعة من الإطلاق.

إن الصاروخ Booster 1073، وهو صاروخ Falcon 9 المخصص لهذه المهمة، ليس غريباً على السفر إلى الفضاء. وستكون هذه رحلتها الحادية عشرة، وقد أكملت سابقًا مهام مختلفة، بما في ذلك ست مهمات ستارلينك، وإطلاق قمرين صناعيين للاتصالات، ومهمة Hakuto-R القمرية، ومهمة إعادة إمداد المحطة الفضائية.

بعد دوره في المهمة، سيعود Booster 1073 إلى الأرض ويقوم بهبوط دقيق على متن الطائرة بدون طيار "فقط اقرأ التعليمات". كانت هذه الطائرة بدون طيار موجودة منذ وقت ليس ببعيد في ميناء كانافيرال، بعد أن عادت مع Booster 1077 بعد مهمة Starlink. تم تجديد الطائرة بدون طيار بسرعة وأصبحت جاهزة لرحلتها التالية، مما يسلط الضوء على كفاءة وفعالية عمليات SpaceX.

مع بقاء بضعة أشهر فقط على نهاية العام، فإن SpaceX عازمة على تحقيق هدفها الطموح المتمثل في إطلاق 100 مهمة في عام 2023. ويعد هذا الإطلاق القادم خطوة مهمة نحو هذا الهدف. بالإضافة إلى مهمة Starlink، لدى SpaceX عمليتي إطلاق أخريين مقررتين هذا الأسبوع، بما في ذلك مهمة إعادة الإمداد CRS-28 إلى محطة الفضاء الدولية ومهمة Transporter 9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا.

إذا كنت مهتمًا بمشاهدة الإطلاق، فستقوم SpaceX ببث الحدث مباشرة على موقعها الإلكتروني قبل وقت قصير من الإقلاع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو هدف مهمة SpaceX القادمة؟

هدف SpaceX من المهمة القادمة، المعروفة باسم Starlink، هو إطلاق 23 قمرًا صناعيًا صغيرًا V2 من Starlink إلى مدار أرضي منخفض.

2. ما هو عدد عمليات الإطلاق التي أنجزتها شركة SpaceX هذا العام؟

ومع هذا الإطلاق المرتقب، ستكون SpaceX قد أكملت 80 عملية إطلاق حتى الآن هذا العام، بهدف الوصول إلى 100 مهمة بحلول نهاية العام.

3. ما هو تاريخ صاروخ فالكون 9 المخصص لهذه المهمة؟

وكان صاروخ فالكون 9، الذي يحمل اسم Booster 1073، قد أكمل 10 رحلات في السابق. وقد تم استخدامه في ست مهام ستارلينك، واثنين من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية للاتصالات، ومهمة هاكوتو-آر القمرية، ومهمة إعادة إمداد المحطة الفضائية.

4. ماذا يحدث بعد انتهاء صاروخ فالكون 9 من مهمته؟

بعد دوره في مهمة Starlink، سيعود Booster 1073 إلى الأرض ويقوم بهبوط دقيق على متن الطائرة بدون طيار "فقط اقرأ التعليمات".

5. ما هو عدد عمليات الإطلاق الأخرى التي خططت SpaceX لعقدها هذا العام؟

بصرف النظر عن مهمة Starlink، لدى SpaceX عمليتي إطلاق أخريين مقررتين هذا الأسبوع. إحداهما هي مهمة إعادة الإمداد CRS-28 إلى محطة الفضاء الدولية، والأخرى هي مهمة Transporter 9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا.