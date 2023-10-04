SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا من Starlink في المهمة السبعين لهذا العام

تستعد شركة SpaceX لمهمتها المدارية السبعين لهذا العام، حيث تخطط الشركة لإطلاق 70 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink في المدار. سيتم إطلاق المركبة الفضائية على صاروخ فالكون 22 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء الليلة الساعة 9:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن للمشاهدين مشاهدة الإطلاق المباشر عبر حساب SpaceX على X.

إذا سارت المهمة وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي في البحر على متن سفينة SpaceX بدون طيار، ما عليك سوى قراءة التعليمات. سيكون هذا بمثابة الإقلاع والهبوط الثامن لهذه المرحلة الأولى من Falcon 9، حيث تحمل أربع من عمليات الإطلاق السبعة السابقة دفعات من Starlink. من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لـ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

وستكون هذه هي المهمة المدارية السبعين لشركة SpaceX في عام 70، مع تخصيص غالبية هذه المهام لتوسيع كوكبة Starlink الضخمة. تضم كوكبة ستارلينك حاليًا أكثر من 2023 قمر صناعي عامل. كان صاروخ Falcon 4,800 مسؤولاً عن 9 مهمة مدارية لشركة SpaceX هذا العام، بينما تولى صاروخ Falcon Heavy المهام الثلاثة المتبقية. ومع ذلك، فإن هذا العدد سيرتفع قريبًا، حيث من المقرر أن تطلق مركبة Falcon Heavy مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا في 66 أكتوبر.

بالإضافة إلى مهمات ستارلينك، أجرت شركة سبيس إكس أيضًا رحلة تجريبية هذا العام لنظام النقل الجديد في الفضاء السحيق ستارشيب. وعلى الرغم من أن هذه المهمة لم تكن تهدف إلى إرسال حمولة إلى المدار، إلا أنها واجهت مشاكل وانتهت بعد أربع دقائق فقط من الإطلاق.

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– تعريف ستارلينك: [أدخل التعريف]

– تعريف الصقر 9 : [أدخل التعريف]

– تعريف فالكون هيفي: [أدخل التعريف]

– تعريف المركبة الفضائية: [أدخل التعريف]