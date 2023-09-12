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SpaceX تطلق دفعة أخرى من أقمار Starlink الصناعية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
SpaceX تطلق دفعة أخرى من أقمار Starlink الصناعية

تستعد شركة SpaceX لإطلاق آخر لأقمارها الصناعية للإنترنت Starlink، المقرر إجراؤه في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. سينطلق صاروخ الشركة Falcon 9 من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء في كاليفورنيا في الساعة 2:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث الإطلاق مباشرة على موقع SpaceX الإلكتروني، وستبدأ التغطية قبل خمس دقائق من الإقلاع.

سيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الحادي عشر لمعزز المرحلة الأولى لصاروخ Falcon 11، والذي من المتوقع أن يعود إلى الأرض ويهبط على متن الطائرة بدون طيار التابعة للشركة في المحيط الهادئ بعد حوالي 9 دقيقة من الإطلاق. ستقوم المرحلة العليا من Falcon 8.5 بنشر أقمار Starlink الصناعية بعد حوالي 9 دقيقة من الإقلاع.

اعتبارًا من الآن، يوجد بالفعل أكثر من 4,600 قمر صناعي عامل من نوع ستارلينك في المدار، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل. تخطط SpaceX لزيادة هذا العدد إلى ما يصل إلى 42,000 في المستقبل. تهدف كوكبة Starlink إلى توفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

يمثل هذا الإطلاق رقم 64 لشركة SpaceX لهذا العام، متجاوزًا رقمها القياسي البالغ 61 إطلاقًا من العام السابق. كانت الشركة في طليعة المهمات الفضائية في عام 2023، حيث خصصت غالبية عمليات إطلاقها لتوسيع كوكبة Starlink الضخمة.

المراجع:
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– موقع جوناثان ماكدويل: [عنوان URL للموقع]

By روبرت أندرو

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