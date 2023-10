تعلن شركة SpaceX عن إطلاق صاروخ Falcon 9 في الصباح الباكر

أعلنت شركة SpaceX عن إطلاق قادم من قاعدة Vandenberg Space Force Base. تستهدف الشركة الساعة 12:47 صباحًا يوم 21 أكتوبر لإطلاق صاروخ Falcon 9 من SLC-4E. والغرض من هذا الإطلاق هو نشر 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink في مدار أرضي منخفض.

في حالة عدم إمكانية المضي قدمًا كما هو مخطط له، حددت SpaceX ثلاث فرص احتياطية بين الساعة 1:23 صباحًا و3 صباحًا لإعادة الجدولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك ست فرص احتياطية إضافية متاحة بدءًا من الساعة 11:26 مساءً يوم السبت حتى الساعة 2:50 صباحًا يوم الأحد.

بالنسبة للمهتمين، سيكون البث المباشر عبر الإنترنت من SpaceX متاحًا قبل حوالي خمس دقائق من الإطلاق. سيوفر هذا للمشاهدين تحديثات في الوقت الفعلي ويسمح لهم بمشاهدة المهمة أثناء ظهورها.

ومن الجدير بالذكر أن المعزز الذي سيدعم هذه المهمة قد تم استخدامه 15 مرة في عمليات الإطلاق السابقة. وبعد انفصال المرحلة، من المتوقع أن تهبط المرحلة الأولى للصاروخ على متن سفينة "Of Course I Still Love You Droneship" في المحيط الهادئ. تعد إمكانية إعادة الاستخدام هذه علامة بارزة في جهود SpaceX لتقليل تكلفة استكشاف الفضاء وجعله أكثر استدامة.

فيما يتعلق بالتأثير المحلي، من غير المتوقع سماع أي دوي صوتي أثناء هذا الإطلاق. هذه أخبار جيدة للمقيمين القريبين، حيث أن الانفجارات الصوتية يمكن أن تكون مزعجة ومذهلة.

بشكل عام، يمثل إطلاق SpaceX في الصباح الباكر خطوة أخرى إلى الأمام في مهمة الشركة المستمرة لتطوير وتوسيع شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العالمية الخاصة بها.

التعاريف:

– صاروخ فالكون 9: مركبة إطلاق مدارية ذات مرحلتين طورتها شركة سبيس إكس. وهو مصمم للنقل الموثوق والآمن للأقمار الصناعية والحمولات إلى الفضاء.

- أقمار ستارلينك الصناعية: كوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تنشرها شركة سبيس إكس بهدف توفير تغطية عالمية للنطاق العريض.

- بالطبع ما زلت أحبك Droneship: سفينة بدون طيار مستقلة تستخدمها شركة SpaceX للهبوط واستعادة معززات الصواريخ في البحر.

المصدر: SpaceX (لم يتم توفير عنوان URL)