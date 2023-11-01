تأخر إطلاق Cargo Dragon CRS-29 الجديد للمعالجة النهائية قبل الإطلاق

أعلنت وكالة ناسا وشركة SpaceX عن تأجيل إطلاق مهمة Cargo Dragon CRS-29 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لمدة يومين. الإطلاق، الذي كان من المقرر إجراؤه في 5 نوفمبر، سيتم الآن في 7 نوفمبر الساعة 9:16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيسمح الوقت الإضافي بإكمال المعالجة النهائية لما قبل الإطلاق، وفقًا لمسؤولي ناسا.

ستحمل Cargo Dragon CRS-29 حمولة مذهلة تبلغ حوالي 6,500 رطل (حوالي 3,000 كجم) من الإمدادات والأبحاث والأجهزة إلى محطة الفضاء الدولية. وتحمل هذه المهمة أهمية كبيرة، حيث تتضمن تجارب ومعدات علمية متنوعة من شأنها أن تساهم في تقدم استكشاف وتقنيات الفضاء.

ومن أبرز معالم هذه المهمة إطلاق مصفوفة ليزر ثنائية الاتجاه، والتي ستختبر الاتصالات عالية السرعة في مدار أرضي منخفض. وتهدف وكالة ناسا إلى تعزيز قدرات الاتصال وزيادة السرعة ضمن برنامجها أرتميس الذي يهدف إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2025 أو 2026.

تشمل التجارب الأخرى على متن Cargo Dragon CRS-29 دراسة الاضطرابات الجوية في الغلاف الجوي للأرض من خلال تجربة الموجات الجوية التي أجرتها وكالة ناسا. هناك أيضًا تحقيق أجرته وكالة الفضاء الأوروبية يركز على استعادة المياه في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى تجربة مختبر ISS الوطني لاستكشاف تأثير البطانة المخاطية في الجهاز التنفسي على توصيل الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال بذور الإرث التي تزرعها أمة تشوكتاو في أوكلاهوما إلى محطة الفضاء الدولية للحصول على فرصة تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتسلط هذه المبادرات الضوء على أهمية التعاون بين مختلف المنظمات والمجتمعات لتعزيز المعرفة العلمية وإلهام الأجيال القادمة.

بمجرد إطلاق المهمة بنجاح، ستلتحم المركبة الفضائية Dragon بمحطة الفضاء الدولية في 9 نوفمبر قبل وقت قصير من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم تغطية هذا الحدث المهم مباشرة بواسطة Space.com، مما يوفر للمشاهدين فرصة لمشاهدة هذه المهمة المهمة تتكشف.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو السبب وراء تأخير مهمة Cargo Dragon CRS-29 لمدة يومين؟

ج: كان التأخير ضروريًا للسماح بإكمال المعالجة النهائية لما قبل الإطلاق.

س: ما هي الحمولة لمهمة Cargo Dragon CRS-29؟

ج: ستحمل سفينة Cargo Dragon CRS-29 حوالي 6,500 رطل (حوالي 3,000 كجم) من الإمدادات والأبحاث والأجهزة إلى محطة الفضاء الدولية.

س: ما هي بعض التجارب التي تتضمنها هذه المهمة؟

ج: تشمل التجارب اختبار الاتصالات عالية السرعة في مدار أرضي منخفض، ودراسة اضطرابات الهواء في الغلاف الجوي للأرض، والتحقيق في استعادة المياه في محطة الفضاء الدولية، واستكشاف تأثير البطانة المخاطية في الجهاز التنفسي على توصيل الدواء.

س: ما هي الفرصة التعليمية التي توفرها هذه المهمة؟

ج: ستقوم البعثة بإحضار بذور الإرث التي تزرعها أمة تشوكتاو في أوكلاهوما إلى محطة الفضاء الدولية لتوفير فرصة لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتنمية القوى العاملة.