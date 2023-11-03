SpaceX و NASA يؤجلان إطلاق Dragon Cargo إلى محطة الفضاء الدولية لمدة يومين إضافيين

رؤى جديدة حول مهمة CRS-29

في التحديث الأخير، أعلنت SpaceX وNASA عن تأخير لمدة يومين لإطلاق مركبة Dragon القادمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). كان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق في الخامس من نوفمبر، ولكن تم تأجيل الإطلاق إلى التاسع من نوفمبر، ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية Dragon إلى محطة الفضاء الدولية في 5 نوفمبر. يرجع التأخير إلى مشكلة في أحد محركات Dragon's Draco، وتحديدًا تسرب NTO (مؤكسد رباعي أكسيد النيتروجين) في صمام الدفع.

صرح مسؤولو ناسا أن التسرب يتطلب استبدال الدافع، مما أدى إلى توقف مؤقت في عملية تحميل الوقود. أجرت SpaceX، بالتعاون مع NASA، فحصًا شاملاً للصمام والبيانات المرتبطة به، وقررت في النهاية استبدال الدافع. وقام الفريق المشترك أيضًا بتنفيذ عمليات فحص إضافية للنظام ومراجعة البيانات قبل تأكيد تاريخ الإطلاق الجديد.

-كسر

ستحمل المركبة الفضائية Dragon، وهي جزء من مهمة CRS-29، ما يقرب من 6,500 رطل (2,950 كجم) من الإمدادات والمعدات العلمية إلى محطة الفضاء الدولية. ومن بين هذه الشحنات مجموعة ليزر ثنائية الاتجاه، والتي ستختبر الاتصالات عالية السرعة في مدار أرضي منخفض. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تعزيز قدرات الاتصال بشكل كبير بين محطة الفضاء الدولية والأرض.

هناك تجربة أخرى مثيرة للاهتمام مدرجة في الحمولة وهي تحقيق صممته وكالة ناسا يهدف إلى دراسة الاضطرابات في الغلاف الجوي للأرض. ستساهم البيانات التي تم جمعها من هذه الدراسة في فهم أفضل للظروف الجوية وتأثيراتها على الظواهر المختلفة على الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت وكالة الفضاء الأوروبية في إجراء تحقيق لتحسين عملية استعادة المياه في محطة الفضاء الدولية. يمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تقدم في الاستخدام المستدام للموارد في البعثات الفضائية.

بفضل قدرتها على حمل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية وإعادة المعدات إلى الأرض، تلعب المركبة الفضائية Dragon دورًا حاسمًا في إعادة إمداد المختبر المداري. على عكس مركبات الشحن الفضائية الأخرى، مثل مركبة Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman ومركبة Progress الروسية، فإن Dragon قابلة لإعادة الاستخدام، مما يوفر نهجًا أكثر استدامة للمهام الفضائية.

إن التأخير، على الرغم من أنه مخيب للآمال، إلا أنه يوضح الدقة والالتزام من جانب SpaceX وNASA لضمان إجراء جميع الاختبارات وعمليات التفتيش اللازمة لضمان نجاح المهمة. ومن خلال معالجة المشكلة المحددة وتنفيذ التدابير اللازمة، يواصل الفريق المشترك إعطاء الأولوية للسلامة والموثوقية في استكشاف الفضاء.

الأسئلةالشائعة

س: ما هو الغرض من مهمة CRS-29؟

ج: تهدف مهمة CRS-29 إلى إعادة تزويد محطة الفضاء الدولية بالإمدادات والمعدات العلمية اللازمة.

س: ما سبب تأخير الإطلاق؟

ج: حدث التأخير بسبب تسرب في أحد صمامات الدفع Draco للمركبة الفضائية Dragon، مما استلزم استبدال الدافع.

س: ما هي التجارب التي تتضمنها حمولة هذه المهمة؟

ج: تشتمل الشحنة على مجموعة ليزر ثنائية الاتجاه لاختبار الاتصالات عالية السرعة، وتحقيق صممته وكالة ناسا لدراسة الاضطرابات في الغلاف الجوي للأرض، وتجربة وكالة الفضاء الأوروبية لتحسين استعادة المياه في محطة الفضاء الدولية.

س: كيف تختلف مركبة Dragon الفضائية عن مركبات الشحن الفضائية الأخرى؟

ج: على عكس مركبات الشحن الفضائية الأخرى، فإن مركبة Dragon قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسمح بعودة المعدات من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.