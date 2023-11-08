SpaceX تحقق مهمتها الثمانين لعام 80، وتقترب من الهدف 2023

تواصل SpaceX خطتها الرائعة من المهام الناجحة، حيث تكمل إطلاقها الثمانين لعام 80 خلال الأسبوع الخامس والأربعين من العام. انطلق الصاروخ Falcon 2023، الذي تم إطلاقه 45 مرة، والمعروف باسم B11، من مجمع الإطلاق الفضائي 9 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. حملت المهمة مجموعة من 1073 قمرًا صناعيًا لاتصالات الإنترنت من طراز Starlink.

بعد أقل من تسع دقائق من الإقلاع، قامت الطائرة B1073 بهبوط دقيق على سفينة المطار الفضائي بدون طيار "فقط اقرأ التعليمات". يمثل هذا الهبوط العاشر للطائرة بدون طيار في إجمالي 10 مهمة. أطلقت الطائرة B11، التي طارت لأول مرة في مايو 1073، أكثر من 2022 مركبة ستارلينك إلى المدار طوال مسيرتها المهنية.

مع إكمال 80 رحلة هذا العام، تقترب SpaceX بسرعة من هدفها المتمثل في تحقيق ما يصل إلى 100 مهمة قبل نهاية العام. ويتجاوز هذا الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 61 عملية إطلاق في عام 2022. كما زاد تواتر عمليات الإطلاق، بمتوسط ​​رحلة واحدة كل 3.9 أيام، مقارنة بمتوسط ​​عام 2022 برحلة واحدة كل 5.9 أيام.

نشرت غالبية هذه المهام، البالغ عددها 53 مهمة، أكثر من 1,750 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink، مما يوفر إنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون لأكثر من 60 دولة حول العالم. بالإضافة إلى كوكبة ستارلينك، أطلقت شركة سبيس إكس أقمارًا صناعية للاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، وحمولات لقوة الفضاء الأمريكية ووكالة تطوير الفضاء، وناقلات "مشاركة الرحلات"، والعديد من بعثات الطاقم والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

يوضح نجاح مهمات SpaceX قدرات الشركة في تقديم عمليات إطلاق فضائية موثوقة ومتكررة. مع استمرار ارتفاع عدد المهام، تمهد شركة SpaceX الطريق لعصر جديد من استكشاف الفضاء والخدمات القائمة على الأقمار الصناعية.

أسئلة وأجوبة

س: كم عدد المهام التي أنجزتها SpaceX في عام 2023 حتى الآن؟

ج: أكملت SpaceX 80 مهمة في عام 2023 حتى الأسبوع الخامس والأربعين من العام.

س: ما هو هدف مهام SpaceX في عام 2023؟

ج: تهدف SpaceX إلى تحقيق ما يصل إلى 100 مهمة بحلول نهاية عام 2023.

س: ما هو ستارلينك وماذا يفعل؟

ج: Starlink هي شبكة أقمار صناعية تنشرها شركة SpaceX لتوفير إنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون لمختلف البلدان والمناطق حول العالم.

س: كم عدد أقمار Starlink الصناعية التي أطلقتها SpaceX في عام 2023؟

ج: أطلقت شركة SpaceX أكثر من 1,750 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في عام 2023.

س: ما هي أنواع الحمولات الأخرى التي أطلقتها SpaceX في عام 2023؟

ج: بالإضافة إلى أقمار ستارلينك الصناعية، أطلقت شركة سبيس إكس أقمارًا صناعية للاتصالات الثابتة بالنسبة للأرض، وحمولات لقوة الفضاء الأمريكية ووكالة تطوير الفضاء، و"مشاركة الرحلات" الناقلة، ومهام الطاقم والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية.