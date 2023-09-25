تطلق SpaceX 22 قمرًا صناعيًا حيث تقترح إدارة الطيران الفيدرالية قاعدة جديدة لتقليل الحطام الفضائي

حققت شركة SpaceX مؤخرًا إطلاقًا ناجحًا لكوكبة Starlink الخاصة بها مع نشر 22 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض. وتم الإطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا باستخدام صاروخ فالكون 9. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الصاروخ قد هبطت بنجاح على بارجة في المحيط، مما يدل على التزام SpaceX بقابلية إعادة الاستخدام.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي اقترحت فيه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) قاعدة جديدة لمعالجة مسألة الحطام الفضائي الناتج عن الرحلات الجوية التجارية. تدرك إدارة الطيران الفيدرالية أهمية إدارة الحطام لمنع الاصطدامات المحتملة بالمركبات الفضائية والحفاظ على بيئة فضائية مستدامة.

تحدد القاعدة المقترحة خمسة خيارات لشركات مثل SpaceX للتخلص من المراحل العليا من صواريخها. وتشمل هذه الخيارات الدخول الخاضع للتحكم، أو إعادة التموضع إلى مخزن أقل ازدحامًا أو مدار مقبرة، أو مدار الهروب من الأرض، أو إزالة الحطام النشط في غضون خمس سنوات، أو التخلص غير الخاضع للرقابة في الغلاف الجوي.

تتوافق القاعدة المقترحة لإدارة الطيران الفيدرالية مع ممارسات الحكومة الأمريكية لتخفيف الحطام المداري. ويهدف إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بعودة الدخول غير المنضبط إلى المراحل العليا، مما يضمن بيئة فضائية أكثر أمانًا لجميع أصحاب المصلحة.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، يوجد حاليًا أكثر من 23,000 جسم مداري أكبر من أربع بوصات. في العام الماضي، تم تسليط الضوء على أهمية إدارة الحطام عندما اكتشفت وكالة الفضاء الأسترالية حطامًا فضائيًا تابعًا لشركة SpaceX في الجبال الثلجية. علاوة على ذلك، أدى انفجار صاروخ غير مأهول إلى سقوط الحطام على مدينة بورت إيزابيل القريبة.

ستخضع القاعدة المقترحة لفترة تعليق عام مدتها 90 يومًا بعد نشرها في السجل الفيدرالي. وتتيح هذه الفترة تلقي التعليقات والمدخلات من مختلف أصحاب المصلحة لضمان مراعاة جميع وجهات النظر عند صياغة القاعدة النهائية بشأن إدارة الحطام الفضائي.

مصادر:

– يو بي آي

- الحارس

التعاريف:

– SpaceX: شركة خاصة لصناعة الطيران والنقل الفضائي أسسها إيلون ماسك.

- فالكون 9: صاروخ قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين، طورته شركة سبيس إكس بغرض إطلاق الحمولات إلى الفضاء.

- مدار أرضي منخفض: منطقة من الفضاء تقع على بعد حوالي 2,000 كيلومتر فوق سطح الأرض، وتُستخدم عادة لنشر السواتل واستكشاف الفضاء.