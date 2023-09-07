SpaceX تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بإطلاق 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

حققت شركة SpaceX إنجازًا آخر من خلال تسجيل رقم قياسي جديد في الإطلاق. وفي 3 سبتمبر، نجحت الشركة في نشر 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink في المدار. تمثل هذه المهمة المدارية رقم 62 لشركة SpaceX لهذا العام، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022.

تم الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 في الساعة 10:47 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بعد إقلاع ناجح، عادت المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، وهبطت على متن السفينة بدون طيار Just Read the Instructions في المحيط الأطلسي. ومن اللافت للنظر أن هذا الصاروخ قد أكمل الآن إطلاقه وهبوطه العاشر.

وفي الوقت نفسه، واصلت المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 رحلتها لنشر 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink في مدار أرضي منخفض (LEO) بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع. تعد هذه الأقمار الصناعية جزءًا من خطة SpaceX الطموحة لإنشاء شبكة إنترنت عالمية عالية السرعة يمكن الوصول إليها من أي مكان على الأرض.

بالإضافة إلى إطلاق القمر الصناعي، كان لدى SpaceX سبب للاحتفال حيث أعادت رواد الفضاء الأربعة بأمان من مهمة Crew-6. انطلقت كبسولة Crew Dragon، التي تحمل اسم Endeavour، من محطة الفضاء الدولية (ISS) وسقطت في المحيط قبالة ساحل فلوريدا، لتختتم رحلتها التي بدأت في مارس.

اعترف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، بإنجازات الفريق، مسلطًا الضوء على أنه إذا سارت المهمة بشكل جيد، فسوف تتجاوز SpaceX عدد رحلات العام الماضي. وأشار أيضًا إلى أن SpaceX قد قامت بتسليم ما يقرب من 80٪ من إجمالي كتلة حمولة الأرض إلى المدار في عام 2023، مما يؤكد من جديد مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال النقل الفضائي.

مصادر:

– وصف مهمة SpaceX

– تغريدة إيلون ماسك