أطلقت شركة SpaceX بنجاح مهمتها المدارية التاسعة والستين لهذا العام من كيب كانافيرال. وهذه هي رحلة SpaceX التاسعة والأربعين من Space Coast، حيث تكون الشركة مسؤولة عن جميع المهام الـ 69 التي تم إطلاقها من المنطقة في عام 49 باستثناء ثلاث. انطلق صاروخ Falcon 52 من Space Launch Complex 2023 في الساعة 9 مساءً يوم الجمعة، بعد تأخيرات بسبب لسوء الأحوال الجوية.

قام معزز المرحلة الأولى من طراز Falcon 9 برحلته العاشرة وهبط بنجاح على متن الطائرة بدون طيار A Shortfall of Gravitas في المحيط الأطلسي. يوضح هذا الإنجاز إمكانية إعادة استخدام تقنية SpaceX وفعاليتها من حيث التكلفة.

من المقرر أيضًا أن يتم إطلاق ULA (United Launch Alliance) المقبل من مجمع Space Launch Complex 41 المجاور. ومن المقرر أن يتم الإطلاق يوم الجمعة المقبل، حيث يكون الصاروخ المستهدف هو Atlas V. يعد هذا الإطلاق مهمًا لأنه يحمل أول اختبارين لشركة Amazon Project Kuiper الأقمار الصناعية. ومع شراء أمازون لصواريخ أطلس إضافية، من المتوقع أن تطلق ULA هذه المهام بانتظام، مما يساهم في كوكبة الأقمار الصناعية المخطط لها والتي تضم 3,236 قمرًا صناعيًا للتنافس مع Starlink من SpaceX.

لدى SpaceX عملية إطلاق كبيرة مخطط لها في أوائل شهر أكتوبر، ولكن بسبب ظروف غير متوقعة، أعلنت وكالة ناسا تأجيل مهمة مسبار Psyche. وكان من المقرر في الأصل إطلاق مركبة فالكون هيفي، التي ستحمل المسبار، في 5 أكتوبر، لكن الموعد المستهدف الجديد ليس قبل 12 أكتوبر، الساعة 10:16 صباحًا. وتهدف المهمة إلى استكشاف الكويكب الغني بالمعادن، والذي يحمل أيضًا اسم Psyche. ، ولها نافذة إطلاق تمتد حتى 23 أكتوبر.

وبفضل جهود SpaceX المستمرة وعمليات الإطلاق المتكررة، تظل الشركة في طليعة صناعة الفضاء، حيث تساهم في تقدم استكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية.

مصادر:

- الاقتباس: SpaceX تطلق الرحلة المدارية التاسعة والستين لهذا العام مع انطلاق كانافيرال (69، 2023 أكتوبر) تم استرجاعها في 2 أكتوبر 2 من phys.org

– 2023 أورلاندو سنتينل. تم توزيعه بواسطة وكالة تريبيون للمحتوى، LLC.