تطلق SpaceX 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في المهمة المدارية السبعين لعام 70

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار، مما يجعلها المهمة المدارية السبعين للشركة لهذا العام. أقلعت مركبة ستارلينك الفضائية من صاروخ فالكون 70 المنتشرين من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.

يمثل هذا الإطلاق أيضًا عملية الإقلاع والهبوط الثامنة للمرحلة الأولى من Falcon 9، حيث أرسلت أربع من عمليات الإطلاق السبعة السابقة دفعات من Starlink إلى الفضاء.

كان التركيز الأساسي للبعثات المدارية لشركة SpaceX هذا العام هو توسيع كوكبة Starlink الضخمة، والتي تضم حاليًا أكثر من 4,800 قمر صناعي عامل. الهدف النهائي لهذه الكوكبة هو توفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض.

Starlink عبارة عن كوكبة من الأقمار الصناعية يتم إنشاؤها بواسطة SpaceX وتهدف إلى توفير الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية من الكوكب. تم تصميم الأقمار الصناعية لتكون مدمجة ومنخفضة التكلفة، وتعمل في مدار أرضي منخفض (LEO) لتقليل زمن الوصول وتوسيع التغطية.

مع كل عملية إطلاق ناجحة، تحرز SpaceX تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هدفها المتمثل في تغطية النطاق العريض عالميًا. وتخطط الشركة لنشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية على مدى السنوات القليلة المقبلة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى خدمة إنترنت موثوقة حتى في المناطق النائية من العالم.

المصدر: مجمع زوار مركز كينيدي للفضاء عبر تويتر، وصف مهمة SpaceX