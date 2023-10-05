سبيس إكس تطلق مجموعة جديدة من أقمار ستارلينك

أطلقت شركة SpaceX بنجاح مجموعة جديدة من أقمار Starlink للإنترنت إلى مدار أرضي منخفض يوم الخميس 5 أكتوبر. حمل صاروخ Falcon 9 22 قمرًا صناعيًا من Starlink وانطلق من Space Launch Complex 40 (SLC-40) في محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا. . كانت هذه هي الرحلة الثامنة لمعزز المرحلة الأولى للصاروخ Falcon 9 الذي يدعم هذه المهمة.

هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ، والتي سبق أن أطلقت مهمات مختلفة بما في ذلك CRS-26 وOneWeb Launch 16 وIntelsat IS-40e وأربع مهمات Starlink، بنجاح على متن الطائرة بدون طيار Just Read the Instructions المتمركزة في المحيط الأطلسي بعد مرحلة الانفصال.

ستارلينك هي كوكبة من الأقمار الصناعية المتقدمة التي تعمل في مدار منخفض حول الأرض. ويهدف إلى توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون للمناطق المحرومة والنائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية موثوقة للإنترنت، مثل المناطق الريفية والنائية.

ويساهم هذا الإطلاق في نمو كوكبة ستارلينك، التي تتكون بالفعل من آلاف الأقمار الصناعية. الهدف هو توفير تغطية عالمية وتحسين الاتصال بالإنترنت لملايين الأشخاص حول العالم. تواصل SpaceX إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لتوسيع التغطية وتحسين أداء شبكة Starlink.

ومع النشر الناجح لهذه الأقمار الصناعية الجديدة البالغ عددها 22 قمرًا صناعيًا، تقترب SpaceX من تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة للأشخاص حتى في أبعد أركان العالم. أصبحت الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مما أحدث ثورة في خيارات الاتصال وسد الفجوة الرقمية.

مصادر:

- SpaceX (لم يتم توفير عنوان URL)

– التعاريف: ستارلينك – كوكبة كبيرة من الأقمار الصناعية المتقدمة للغاية تعمل في مدار منخفض حول الأرض لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون للمناطق المحرومة والنائية.