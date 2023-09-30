SpaceX تسجل رقمًا قياسيًا بإطلاقها التاسع والثلاثين لهذا العام

حققت شركة SpaceX إنجازًا آخر ليلة الجمعة عندما أطلقت بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض من محطة Canaveral Space Force في فلوريدا. يمثل هذا الإطلاق، الذي تم في Space Launch Complex 40، المرة التاسعة والثلاثين التي ينطلق فيها صاروخ SpaceX Falcon 39 من كيب كانافيرال في عام 9، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة.

عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، والتي سبق استخدامها في 10 مهمات، بسلام إلى الأرض بعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع. يُظهر هذا الاسترداد الناجح التزام SpaceX بتكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، مما يقلل من تكلفة المهام الفضائية بشكل كبير.

تم نشر 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في المدار بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق. تعد هذه الأقمار الصناعية جزءًا من خطة SpaceX الطموحة لإنشاء كوكبات ضخمة ستوفر خدمة الإنترنت للمناطق النائية حول العالم. تمتلك شركة SpaceX حاليًا 4,800 قمرًا صناعيًا قيد التشغيل، وقد حصلت الشركة على الموافقة لإجمالي 12,000 قمرًا صناعيًا.

وبهذا الإطلاق، أنجزت SpaceX أيضًا مهمتها المدارية التاسعة والستين عبر جميع مواقع الإطلاق الخاصة بها، مما يوضح خبرة الشركة وقدراتها في صناعة الفضاء.

تواصل SpaceX دفع حدود استكشاف الفضاء والتكنولوجيا، من خلال عمليات الإطلاق المتكررة والممارسات المبتكرة. إن التزام الشركة بإعادة الاستخدام وتوسيع الاتصال العالمي يعيد تشكيل مستقبل السفر والاتصالات عبر الفضاء.

مصادر:

– UPI: SpaceX تحطم الرقم القياسي بالإطلاق التاسع والثلاثين لهذا العام (39 سبتمبر 30)