SpaceX تطلق صاروخ Falcon 9 باستخدام أقمار Starlink الفضائية

أطلقت شركة SpaceX بنجاح صاروخ Falcon 9 من مجمع الإطلاق 40 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. يمثل هذا الإطلاق الإطلاق الخامس والخمسين للشركة هذا العام. كان الصاروخ يحمل حمولة مكونة من 55 قمرًا صناعيًا للإنترنت من طراز Starlink. تم إعداد المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 22 للهبوط على متن سفينة بدون طيار في البحر بعد حوالي 9 دقائق ونصف من الإقلاع.

تنبأ سرب الطقس رقم 45 التابع لقوة الفضاء بوجود فرصة بنسبة 80% لطقس مناسب للإطلاق، مع كون القلق الأساسي هو احتمال وجود طبقة سحابة سميكة بسبب الجبهة الباردة. ومع ذلك، لم تكن هناك طفرات صوتية محلية متوقعة في هذه المهمة. تم تحديد وقت الإطلاق على الساعة 9:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مع إتاحة فرص الإطلاق الاحتياطية حتى الساعة 12:29 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولم تعلن شركة SpaceX بعد عن موعد مهمة Starlink التالية من محطة Cape Canaveral Space Force. ومع ذلك، فإنهم يستعدون للإطلاق القادم لمركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا على متن صاروخ فالكون هيفي ثلاثي النواة من مركز كينيدي للفضاء. ستنطلق المركبة الفضائية Psyche في رحلة مدتها ست سنوات تقريبًا لدراسة الكويكب المعدني Psyche، الذي يدور حول الشمس ضمن حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

تواصل SpaceX دفع حدود استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. مع كل إطلاق ناجح، يقومون بتوسيع كوكبة إنترنت Starlink الخاصة بهم ويقربوننا من مستقبل الاتصال العالمي. ترقبوا المزيد من عمليات الإطلاق والاكتشافات المثيرة من SpaceX.

التعاريف:

- فالكون 9: صاروخ قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين طورته شركة سبيس إكس لنقل الحمولات إلى الفضاء.

– Starlink: كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية يتم إنشاؤها بواسطة SpaceX لتوفير تغطية عالمية للإنترنت.

- مجمع الإطلاق 40: موقع إطلاق يقع في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

- سفينة بدون طيار: سفينة بحرية مستقلة تستخدمها شركة SpaceX للهبوط واستعادة معززات الصواريخ في البحر.

مصادر:

– سبيس اكس: https://www.spacex.com/

– قوة الفضاء : https://www.spaceforce.mil/

– فلوريدا اليوم: https://www.floridatoday.com/launchschedule