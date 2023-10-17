إطلاق SpaceX اليوم يطابق الرقم القياسي لساحل الفضاء لهذا العام

من شأن إطلاق SpaceX المخطط له من محطة Cape Canaveral Space Force Station يوم الثلاثاء أن يعادل الرقم القياسي السابق لساحل الفضاء لعمليات الإطلاق خلال عام، بإجمالي 57 عملية إطلاق. سيحمل الإطلاق، المقرر إجراؤه في الساعة 5:20 مساءً، 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink التابع لشركة SpaceX.

هذا العام، كانت SpaceX المزود الرئيسي لعمليات الإطلاق على ساحل فلوريدا الفضائي، مع 53 مهمة إما من مركز كانافيرال أو مركز كينيدي للفضاء. وبالمقارنة، طارت United Launch Alliance (ULA) ثلاث مرات، وRelativity Space مرة واحدة. كانت غالبية عمليات إطلاق SpaceX لكوكبة Starlink المتنامية، ويمثل هذا الإطلاق مهمة Starlink الحادية والثلاثين من ساحل الفضاء.

بالإضافة إلى مهمات Starlink، أطلقت SpaceX أيضًا جميع المهام المأهولة الثلاث المتمركزة في الولايات المتحدة هذا العام، بما في ذلك Crew-6، وAxiom 2، وCrew-7، وكلها من مركز كينيدي للفضاء. ومن الجدير بالذكر أن KSC استضافت أيضًا أربع عمليات إطلاق من طراز Falcon Heavy، بما في ذلك إطلاق Psyche الأخير، والذي يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها ناسا هذا الصاروخ القوي.

زادت وتيرة عمليات الإطلاق، مع وجود فجوة مدتها ثماني ساعات و42 دقيقة فقط بين إطلاق Psyche صباح الجمعة وإطلاق Starlink في نفس المساء. وهذا هو أقصر وقت بين عمليات الإطلاق منذ مهمات برنامج جيميني في عام 1966.

سجلت شركة SpaceX العديد من الأرقام القياسية لعمليات الإطلاق من Space Launch Complex 40، بما في ذلك إطلاق مهمتين من المنصة في غضون أربعة أيام. مع التخطيط للعديد من رحلات Starlink الإضافية، بالإضافة إلى المهام المستقبلية مثل إعادة الإمداد CRS-29 ومهمة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS)، فمن الممكن أن يشهد النطاق الشرقي أكثر من 70 عملية إطلاق هذا العام.

لدى موفري الإطلاق الآخرين، مثل ULA وRelativity Space، عمليات إطلاق محتملة قبل نهاية العام. يمكن لصاروخ Vulcan Centaur الجديد التابع لشركة ULA، والذي كان من المقرر في البداية إطلاقه في مايو، أن يطير في ديسمبر. وفي الوقت نفسه، تأمل شركة Blue Origin، المملوكة لجيف بيزوس، في إطلاق صاروخها الثقيل New Glenn لأول مرة بحلول نهاية عام 2024.

من الآن فصاعدا، من المتوقع أن يشهد ساحل الفضاء تكرارًا مرتفعًا لعمليات الإطلاق، حيث تهدف SpaceX وULA إلى زيادة إيقاع الإطلاق، ودخول المزيد من الشركات إلى السوق.

مصادر:

– 2023 أورلاندو سنتينل

- إطلاق SpaceX اليوم سيعادل الرقم القياسي لساحل الفضاء لهذا العام (2023، 17 أكتوبر)