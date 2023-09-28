من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون الثقيل التابع لشركة SpaceX مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا

يستعد صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX للقيام بأول مهمة له على الإطلاق بين الكواكب، حيث يستعد لإطلاق مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا. سيتم الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في الخامس من أكتوبر.

وقد أكمل صاروخ فالكون هيفي، الذي ظهر لأول مرة في فبراير 2018، سبع مهمات في السابق. ومع ذلك، ستكون هذه مهمتها الأولى لناسا. وتمتد نافذة الإطلاق حتى 25 أكتوبر، مع احتمال تأثير إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر على الجدول الزمني.

في حالة إيقاف التشغيل، من المرجح أن تسعى ناسا للحصول على تنازل لمواصلة الإطلاق كعملية أساسية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن منح التنازل. وقد واجه هذا الإطلاق تأخيرات بالفعل، حيث كان من المقرر إجراؤه في العام الماضي ولكن تم تأجيله بسبب مشكلات في برنامج طيران المركبة الفضائية.

بمجرد إطلاقها، ستسافر Psyche نحو الجسم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو جسم معدني غريب يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى وجهتها في عام 2029، مما يوفر مناظر غير مسبوقة لهذا الجرم السماوي المثير للاهتمام. ويعتقد العلماء أن سايكي يمكن أن يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، مع تجريد طبقاته الصخرية الخارجية بسبب الاصطدامات.

وقالت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا: "إنني أتطلع بشدة لرؤية تلك الصور الأولى". "ستكون مذهلة عندما نتمكن أخيرًا من رؤية شكل هذا الكويكب المعدني عن قرب."

يعد صاروخ فالكون هيفي حاليًا ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل، حيث يحتل نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا المركز الأول. ومع ذلك، فإن مركبة Starship التابعة لشركة SpaceX، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها في المستقبل، ستتولى منصب أقوى صاروخ. في حين أن صاروخ Falcon Heavy قد أكمل عمليات إطلاق متعددة، إلا أنه لم يحمل بعد حمولة وكالة ناسا، على الرغم من أنه أكمل بنجاح العديد من مهام الأمن القومي.

مصادر:

– قسم علوم الكواكب في ناسا

- ناسا.جوف