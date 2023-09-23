سبيس إكس تستعد لإطلاق مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك

تستعد شركة SpaceX لإطلاق آخر لأقمارها الصناعية للإنترنت Starlink من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا. ومن المقرر إطلاق صاروخ فالكون 9 في الساعة 9:07 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت، مع نافذة إطلاق مدتها أربع ساعات. سيكون هذا هو الإطلاق الحادي والخمسين لساحل الفضاء هذا العام. من المتوقع أن تكون الظروف الجوية للإطلاق ممتازة، مع احتمال بنسبة 51% لظروف الطقس "الانطلاق". القلق الوحيد هو احتمال ضئيل لسحب السحب من النظام الاستوائي الساحلي. تم إدراج محاولة الهبوط المعززة على أنها "منخفضة المخاطر".

الحمولة لهذه المهمة هي دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية، والتي تم تصميمها لتوفير تغطية عالمية للإنترنت. إذا تم الإطلاق بنجاح، فستكون الرحلة السابعة عشرة للمرحلة الأولى من التعزيز. على عكس المهام السابقة، لن تكون هناك طفرات صوتية محلية مرتبطة بهذا الإطلاق. سيستهدف معزز المرحلة الأولى سفينة بدون طيار تهبط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع.

لم تعلن SpaceX بعد عن تاريخ الإطلاق المستهدف التالي لمهام Starlink الإضافية. ومع ذلك، تجري الاستعدادات في مركز كينيدي للفضاء لإطلاق مركبة الفضاء سايكي التابعة لناسا على متن صاروخ فالكون هيفي ثلاثي النواة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. ستدرس هذه المهمة بين الكواكب كويكبًا غنيًا بالمعادن يقع بين المريخ والمشتري.

تواصل SpaceX دفع حدود استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. تهدف كوكبة Starlink التابعة للشركة إلى توفير وصول موثوق وبأسعار معقولة إلى الإنترنت للمناطق المحرومة في العالم. ومع كل إطلاق ناجح، تقترب الشبكة من هدفها المتمثل في التغطية العالمية. ترقبوا التحديثات حول أحدث إطلاق لـ SpaceX ومهامها المستقبلية.

المصدر: فلوريدا اليوم

التعاريف:

– Starlink: كوكبة الأقمار الصناعية التابعة لشركة SpaceX مصممة لتوفير تغطية عالمية للإنترنت.

- فالكون 9: صاروخ سبيس إكس قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين يستخدم لنقل الأقمار الصناعية والحمولات الأخرى إلى الفضاء.

- الداعم: مكون المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 الذي يوفر الدفع الأولي أثناء الإطلاق وقادر على الهبوط لإعادة استخدامه.

- سفينة بدون طيار: سفينة مستقلة تستخدمها شركة SpaceX للهبوط واستعادة معززات المرحلة الأولى في البحر.

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