إطلاق SpaceX يطابق الرقم القياسي لساحل الفضاء في عام 2023

حقق إطلاق SpaceX من محطة Cape Canaveral Space Force مساء الثلاثاء الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات الإطلاق خلال عام على ساحل الفضاء. كان الإطلاق، الذي حمل 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من طراز Starlink، هو الإطلاق السابع والخمسين لهذا العام، وهو مطابق للإجمالي الذي تم رؤيته في عام 57.

معظم عمليات إطلاق SpaceX هذا العام كانت لكوكبة Starlink، وهذه هي مهمة Starlink رقم 31 من ساحل الفضاء. ومع ذلك، قامت SpaceX أيضًا بنقل جميع المهام المأهولة الثلاث المتمركزة في الولايات المتحدة في عام 2023، بما في ذلك Crew-6، وAxiom 2، وCrew-7، وكلها من مركز كينيدي للفضاء.

وتتزايد وتيرة عمليات الإطلاق، مع وجود فجوة مدتها ثماني ساعات و42 دقيقة فقط بين الإطلاق الأخير، الذي حدث صباح الجمعة، وإطلاق ستارلينك مساء الجمعة. وهذا هو أقصر وقت بين عمليات الإطلاق منذ أربع بعثات لبرنامج جيميني في عام 1966.

سجلت شركة SpaceX العديد من الأرقام القياسية لعمليات الإطلاق من Space Launch Complex 40، بما في ذلك إرسال عمليتي إطلاق في أقل من أربعة أيام. لدى الشركة المزيد من رحلات Starlink المخطط لها، بالإضافة إلى مهمة إعادة الإمداد والإطلاق المحتمل الأول الناجح لمهمات خدمات الحمولة القمرية التجارية التابعة لناسا في نوفمبر.

ومن المحتمل أن يشهد النطاق الشرقي، الذي يشمل كيب كانافيرال، أكثر من 70 عملية إطلاق بحلول نهاية العام إذا استمرت الوتيرة الحالية. كما أن شركات أخرى، مثل Relativity Space وUnited Launch Alliance، تخطط أيضًا لعمليات إطلاق، حيث تهدف ULA إلى إطلاق أول رحلة لها من طراز Vulcan Centaur قبل نهاية العام.

بشكل عام، من المتوقع أن يشهد ساحل الفضاء المزيد من عمليات الإطلاق في السنوات القادمة مع قيام المزيد من الشركات بإحضار صواريخها إلى منصات الإطلاق. من غير المرجح أن تتباطأ وتيرة شركة SpaceX، في حين تخطط ULA لزيادة رحلات فولكان سنتور إلى مرتين على الأقل في الشهر.

مصادر:

– 2023 أورلاندو سنتينل. تم توزيعه بواسطة وكالة تريبيون للمحتوى، LLC.

- الاقتباس: إطلاق SpaceX يساوي الرقم القياسي لساحل الفضاء للعام (2023، 18 أكتوبر) تم استرجاعه في 18 أكتوبر 2023.