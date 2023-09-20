SpaceX تحقق الإطلاق الخمسين القياسي لهذا العام

وصلت شركة SpaceX إلى مرحلة جديدة من خلال استكمال إطلاقها الخمسين لهذا العام بنجاح، حيث أضاءت ساحل الفضاء بالصعود الناري لصاروخ Falcon 50. تمثل هذه المهمة أيضًا الرحلة السابعة عشرة للمركبة المعززة، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة. تم إطلاق صاروخ Falcon 9 من مجمع الإطلاق الفضائي 17 التابع لمحطة كيب كانافيرال الفضائية، حاملاً 9 قمرًا صناعيًا من أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX.

يتمتع المعزز المستخدم لهذه المهمة بتاريخ طيران مثير للإعجاب، حيث تم إطلاقه سابقًا في مهام مختلفة بما في ذلك GPS III-3 وTurksat 5A والعديد من مهمات Starlink. لقد هبطت بنجاح على متن الطائرة بدون طيار A Short Fall of Gravitas في المحيط الأطلسي. كانت SpaceX هي القوة الدافعة وراء معظم عمليات الإطلاق من Space Coast هذا العام، حيث لم يمثل United Launch Alliance وRelativity Space سوى عدد قليل من عمليات الإطلاق المتبقية.

بالإضافة إلى 37 عملية إطلاق من كيب كانافيرال، أكملت SpaceX أيضًا 10 عمليات إطلاق من مركز كينيدي للفضاء، بما في ذلك جميع رحلات الفضاء المأهولة الثلاث من الولايات المتحدة هذا العام. وتخطط الشركة للقيام بالعديد من مهام Falcon 9 الأخرى وإطلاق Falcon Heavy مرة واحدة على الأقل الشهر المقبل. إذا سارت الأمور كما هو مقرر، فإن Space Coast في طريقها لتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 عملية إطلاق في عام واحد، والمحدد في عام 2022.

منذ الإطلاق الناجح الأول لشركة SpaceX في عام 2008، أصبحت الشركة المزود الأكثر إنتاجًا لعمليات الإطلاق في الصناعة. يؤدي هذا الإطلاق الناجح الأخير إلى رفع إجمالي عدد عمليات الإطلاق الناجحة التي قامت بها SpaceX إلى 265 عبر صواريخ Falcon 1 وFalcon 9 وFalcon Heavy. والجدير بالذكر أن الشركة حققت أيضًا 227 عملية هبوط ناجحة و199 عملية إعادة استخدام لمعززات الصواريخ. وبالمقارنة، أجرت شركة United Launch Alliance 157 عملية إطلاق منذ تأسيسها في عام 2006.

في حين أن SpaceX تتولى زمام المبادرة في وتيرة الإطلاق، فإن Rocket Lab هي ثاني أكثر مزودي عمليات الإطلاق ازدحامًا، على الرغم من صواريخها الأصغر حجمًا. على الرغم من مواجهة انتكاسة مع محاولة الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي أدت إلى فقدان الحمولة، إلا أن Rocket Lab كانت في طريقها لإكمال 15 عملية إطلاق هذا العام. تحقق الشركة حاليًا في سبب المشكلة وتعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية.

بشكل عام، يعد إطلاق SpaceX الأخير بمثابة شهادة على نجاح الشركة المستمر والتزامها بتطوير استكشاف الفضاء. مع المزيد من عمليات الإطلاق المقررة لبقية العام، تواصل SpaceX تجاوز الحدود وإعادة تعريف ما هو ممكن في عالم تكنولوجيا الفضاء.

مصادر:

- شركة SpaceX تطرد الإطلاق الخمسين لـ Space Coast لهذا العام (50، 2023 سبتمبر) تم استرجاعها في 20 سبتمبر 20 من [المصدر غير متوفر]

– [الاقتباس: 2023 أورلاندو سنتينل. تم توزيعها بواسطة Tribune Content Agency، LLC.]