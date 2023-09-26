محرك الصاروخ SpaceX يهبط في سميثسونيان: رمز لرحلات الفضاء التجارية الأمريكية

تبرعت شركة SpaceX بمحرك صاروخي Merlin وزعنفة شبكية إلى المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة، مما يمثل تمثيلها في المجموعة الوطنية. سيتم عرض القطع الأثرية في معرض قادم حول مستقبل رحلات الفضاء. وتم استخدام محرك Merlin في إطلاق مركبة الهبوط على القمر "Beresheet" التابعة لشركة SpaceIL في عام 2019، وكذلك في صاروخين آخرين من طراز Falcon 9. سينضم المحرك والزعنفة الشبكية المتبرع بهما إلى قطع أثرية أخرى من شركات رحلات الفضاء المختلفة في مجموعة المتحف.

يستخدم محرك ميرلين، المصمم للاسترداد وإعادة الاستخدام، الكيروسين الصاروخي والأكسجين السائل كوقود دافع في دورة طاقة مولد الغاز. وقد طارت على صاروخين من طراز فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، مما ساهم في نشر أقمار الاتصالات التجارية والقمر الصناعي الأرجنتيني لرصد الأرض. صنع الإطلاق الأخير التاريخ باعتباره أول مرحلة من طائرات Falcon 9 تهبط بنجاح على الأرض على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، وليس على إحدى طائرات SpaceX بدون طيار.

لعبت الزعنفة الشبكية، وهي جزء من المرحلة البينية لـ Falcon 9، دورًا حاسمًا في إعادة توجيه الصاروخ أثناء إعادة الدخول. لقد طارت في مهمة لتوصيل قمر صناعي كوري جنوبي في عام 2017 وأصبحت جزءًا من المرحلة الأولى التاسعة عشرة التي حطمت الرقم القياسي لشركة SpaceX والهبوط الخامس عشر على التوالي.

سيتم عرض القطع الأثرية المتبرع بها عندما يعيد المتحف الوطني للطيران والفضاء فتح جناحه الشرقي كجزء من مشروع التجديد المستمر. ويتضمن تجديد المتحف تحويل المعارض الموجودة وإضافة معارض جديدة، مثل معرض "Destination Moon" الذي يعرض رحلة رواد الفضاء إلى القمر.

يعد هذا التبرع لمؤسسة سميثسونيان أحد المساهمات العديدة التي قدمتها SpaceX إلى مؤسسات مختلفة. وقد وضعت الشركة أيضًا مراحل فالكون في مركز الفضاء هيوستن ومجمع زوار مركز كينيدي للفضاء، وتعرض الجيل الأول من كبسولات دراجون في كينيدي ومتحف العلوم والصناعة في شيكاغو.

بشكل عام، يعد إدراج قطع SpaceX الأثرية في المجموعة الوطنية بمثابة شهادة على التأثير الكبير للشركة على رحلات الفضاء التجارية الأمريكية ودورها في تشكيل مستقبل استكشاف الفضاء.

مصادر:

– المتحف الوطني للطيران والفضاء

– سبيس اكس