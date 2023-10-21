تجري SpaceX اختبار محرك Starship لحرق Deorbit

تواصل شركة SpaceX إحراز تقدم في مركبتها الفضائية Starship حيث قامت بتشغيل أحد محركات Raptor على النموذج الأولي لمركبة Ship 26 Starship. تم إجراء الاختبار، المعروف باسم الحريق الثابت بمحرك واحد، لإثبات بدء تشغيل يشبه الطيران لحرق مدار المركبة الفضائية. تمت مشاركة مقطع الفيديو الخاص بالحرق بواسطة SpaceX على X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

Starship هو نظام النقل الطموح في الفضاء السحيق لشركة SpaceX، ويتكون من معزز المرحلة الأولى الثقيل للغاية والمركبة الفضائية في المرحلة العليا المعروفة باسم Starship. مدعومًا بمحرك Raptor الخاص بـ SpaceX، والذي يضم 33 محركًا لـ Super Heavy وستة محركات لـ Starship، وقد تم تصميم كلا العنصرين ليكونا قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل. تتضمن عملية إعادة الاستخدام حروقًا في المدار وعمليات إطلاق أخرى للمحرك لإعادة مركبات المركبة الفضائية بأمان إلى الأرض بعد الإقلاع.

على الرغم من أن ستارشيب لم تقم بعد بأي هبوط آمن بعد المهمات الفضائية، إلا أنها لا تزال قيد التطوير. لم تحتوي المركبة إلا على عملية إقلاع واحدة كاملة تحت حزامها، والتي كانت رحلة تجريبية في أبريل من هذا العام. انتهت هذه الرحلة بتفجير متحكم فيه بسبب العديد من المشاكل التي تمت مواجهتها بعد وقت قصير من الإطلاق.

تستعد شركة SpaceX الآن لرحلة تجريبية ثانية على الإطلاق لمركبة Starship، والتي ستتضمن مركبة ثقيلة للغاية تسمى Booster 9 والمرحلة العليا لمركبة Ship 25. خضعت كلتا المركبتين لاختبارات الحريق الثابتة وهي جاهزة من الناحية الفنية للطيران. ومع ذلك، قبل أن يتم الإطلاق، يجب على SpaceX الحصول على رخصة إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للتغلب على العقبات التنظيمية.

بشكل عام، يشير اختبار محرك SpaceX الأخير للنموذج الأولي لـ Starship إلى تقدم كبير في تطوير الجيل التالي من المركبة الفضائية. ومع تركيزها على إمكانية إعادة الاستخدام، تمتلك المركبة الفضائية إمكانات كبيرة لإحداث ثورة في السفر إلى الفضاء السحيق.

التعاريف:

- حرق Deorbit: مناورة تستخدم لإبطاء وتغيير مسار مركبة فضائية من أجل العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

– محرك رابتور: محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل طورته شركة سبيس إكس، وهو معروف بأدائه العالي وقدرته على العمل في الفضاء وعلى الأجرام السماوية الأخرى.

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