سبيس إكس تختبر صاروخ فالكون الثقيل قبل مهمة ناسا للكويكب

أجرت شركة SpaceX بنجاح اختبار "حريق ثابت" لصاروخها القوي Falcon Heavy في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. تضمن الاختبار إشعال محركات المرحلة الأولى للصاروخ البالغ عددها 27 محركًا لفترة وجيزة بينما ظلت المركبة مثبتة على منصة الإطلاق. كان هذا الاختبار خطوة حاسمة في إعداد Falcon Heavy لمهمتها القادمة لإطلاق مسبار الكويكب Psyche التابع لناسا.

تم تأجيل مهمة الكويكب Psyche لمدة عام، لكنها الآن في طريقها لإطلاقها في 12 أكتوبر. ومن المقرر أن ينطلق المسبار في رحلة طويلة إلى حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، حيث سيقوم بدراسة الجسم المعدني الغامض المسمى Psyche. يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكوكب والأيام الأولى للنظام الشمسي.

وقد طار صاروخ فالكون هيفي، وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، سبع مرات من قبل، وكان آخر إطلاق له في يوليو. ومع ذلك، فإن المهمة إلى Psyche ستكون أول مهمة للصاروخ لوكالة ناسا.

إن نجاح هذا الاختبار يجعل SpaceX أقرب خطوة إلى هدفها المتمثل في إحداث ثورة في السفر إلى الفضاء واستكشافه. بفضل قدرات Falcon Heavy، تهدف SpaceX إلى جعل الفضاء أكثر سهولة وبأسعار معقولة، وفتح فرص جديدة للبحث العلمي والمشاريع التجارية.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

– مهمة الكويكب النفسي: [المصدر]

– تعريف الكوكب الأولي: الكوكب الأولي هو جرم سماوي كبير في طور التحول إلى كوكب.