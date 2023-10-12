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من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون الثقيل التابع لشركة SpaceX مهمة ناسا النفسية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 12، 2023
من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون الثقيل التابع لشركة SpaceX مهمة ناسا النفسية

يستعد صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة SpaceX لإطلاق أول مهمة له على الإطلاق لوكالة ناسا غدًا، الموافق 13 أكتوبر. وكان من المقرر في البداية أن يتم الإطلاق في 12 أكتوبر، ولكن تم تأجيله لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تنطلق مهمة الكويكب Psyche في الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يتكون Falcon Heavy من ثلاث مراحل أولى مربوطة معًا لصاروخ SpaceX's Falcon 9. وهو حاليًا ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا. منذ ظهوره لأول مرة، تم إطلاق صاروخ Falcon Heavy سبع مرات، وكان آخر إطلاق له في شهر يوليو من هذا العام. على الرغم من مهامها الناجحة السابقة، فإن الإطلاق القادم سيكون المرة الأولى التي يحمل فيها الصاروخ Falcon Heavy حمولة لناسا.

وتهدف مهمة Psyche إلى استكشاف الكويكب المعدني الذي يحمل نفس الاسم، والذي يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. يعتقد العلماء أن Psyche قد تكون النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم. ستوفر هذه المهمة رؤى قيمة حول الأيام الأولى للنظام الشمسي وعملية تكوين الكوكب.

ومن المقرر أن يصل مسبار سايكي إلى الكويكب عام 2029 ويدرسه من مداره لمدة 26 شهرا على الأقل. وستساهم النتائج التي توصل إليها في فهمنا لتركيبات الكواكب وتكوين الأجرام السماوية.

حاليًا، هناك فرصة بنسبة 50% لتوافر أحوال جوية مناسبة للإطلاق. لدى المهمة فرص إطلاق يومية حتى 25 أكتوبر.

المصادر: ناسا، سبيس إكس

By مامفو بريشيا

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