المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا تختبر تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة أثناء المهمة

لن تستكشف مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تدرس كويكبًا يشبه الأرض، تكوين الكويكب فحسب، بل ستجري أيضًا اختبارًا لتكنولوجيا الاتصالات البصرية المتقدمة. سيتم إجراء العرض التوضيحي لتكنولوجيا الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق (DSOC) خلال رحلة مدتها ست سنوات إلى الكويكب، مما يضع الأساس للبعثات الفضائية المستقبلية.

استعدادًا للإطلاق، تم نقل المركبة الفضائية Psyche وعرض DSOC إلى حظيرة SpaceX في مركز كينيدي للفضاء. تم تغليف المركبة الفضائية مع تقنية DSOC داخل غرفة نظيفة في منشأة Astrotech Space Operations في تيتوسفيل، فلوريدا.

كما تم تركيب الأغطية التي تحمي المركبة الفضائية من الضغط الديناميكي الهوائي والحرارة أثناء الإطلاق. بمجرد أن يصل الصاروخ إلى ارتفاع معين، ستنفصل الواجهات وتعود إلى الأرض. سيتم بعد ذلك ربط المركبة الفضائية بصاروخ SpaceX Falcon Heavy، ومن المقرر إطلاقه في 12 أكتوبر.

تحمل هذه المهمة أهمية تاريخية لأنها ستكون أول مهمة علمية أولية يتم إطلاقها إلى المدار بواسطة صاروخ فالكون هيفي. وهي أيضًا المهمة الثانية بين الكواكب التي تطلقها شركة SpaceX نيابةً عن وكالة ناسا. اعتمد برنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا على الصاروخ للاستخدام في مهام الوكالة الأكثر تعقيدًا والأولوية.

وتتمثل مهمة سايكي في دراسة كويكب يعتقد أنه يشبه نواة الأرض، ويتكون من الصخور ومعدن الحديد والنيكل. يوفر هذا الكويكب فرصة فريدة لفهم اللبنات الأساسية لتكوين الكوكب. وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من ست سنوات حتى تصل المركبة الفضائية إلى مدار الكويكب بين المريخ والمشتري. ستقضي المركبة الفضائية بعد ذلك 26 شهرًا في الدوران حول الكويكب على ارتفاعات مختلفة، وتجمع البيانات حول تكوينه وتضاريسه وخصائصه المغناطيسية والجاذبية.

سيتم عرض تقنية DSOC خلال العامين الأولين من المهمة. ستستخدم DSOC ليزرًا غير مرئي يعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة لإرسال واستقبال بيانات الاختبار من الأرض بنطاقات ترددية أعلى بكثير من أنظمة الموجات الراديوية التقليدية. يمكن للمعرفة المكتسبة من هذا العرض التوضيحي أن تدعم مهام ناسا المستقبلية، بما في ذلك الاستكشاف البشري للمريخ.

بشكل عام، لا تعد مهمة Psyche بفتح رؤى حول الكويكب نفسه فحسب، بل توفر أيضًا فرصة لاختبار تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة التي يمكن أن تحدث ثورة في استكشاف الفضاء في المستقبل.

مصادر:

– ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء) – https://www.nasa.gov/