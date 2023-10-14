المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمة لدراسة الكويكب الغني بالمعادن

انطلقت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا بنجاح من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. ستسافر المركبة الفضائية إلى كويكب غني بالمعادن يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. وهذه هي مهمة ناسا الأولى لدراسة كويكب يتكون بشكل أساسي من المعدن.

يرافق المركبة الفضائية Psyche عرض تكنولوجي رائد يسمى تجربة الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا. ستختبر هذه التجربة اتصالات الليزر خارج القمر، مما يوفر نطاقًا تردديًا أكبر لنقل البيانات مقارنةً باتصالات الترددات الراديوية التقليدية.

يمثل إطلاق المركبة الفضائية Psyche علامة فارقة مهمة في استكشاف الفضاء. ويمكن أن يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب الصخرية وتعزيز فهمنا للكون. وستختبر المهمة أيضًا تقنيات جديدة يمكن استخدامها في مهام ناسا المستقبلية.

وأقامت المركبة الفضائية Psyche اتصالا مع مجمع شبكة الفضاء العميق التابع لناسا في كانبيرا بأستراليا، وتشير تقارير القياس الأولية عن بعد إلى أن المركبة الفضائية في صحة جيدة. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستسافر المركبة الفضائية أكثر من 2.2 مليار ميل للوصول إلى الكويكب الغني بالمعادن، ومن المقرر وصوله في أغسطس 2029.

وبمجرد وصول المركبة الفضائية إلى الكويكب، ستبدأ في الدوران ودراسة تركيبته. ويعتقد العلماء أن المحتوى العالي من معدن الحديد والنيكل في الكويكب يشير إلى أنه قد يكون النواة المتبقية لكوكب صغير. ومن خلال دراسة هذا العالم المعدني، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب وفهم كوكبنا الأصلي، الأرض بشكل أفضل.

تُظهر مهمة Psyche التزام ناسا باستكشاف المجهول وإلهام العالم من خلال الاكتشاف. إنها شهادة على تفاني الوكالة في تطوير المعرفة العلمية والتعاون مع شركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

مصادر:

- ناسا

– سبيس اكس