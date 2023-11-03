رقم قياسي جديد: SpaceX ترسل 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار في الرحلة التاريخية الثامنة عشرة

في عرض استثنائي لإعادة استخدام الصواريخ، تستعد شركة SpaceX لتحطيم رقمها القياسي اليوم من خلال إطلاق صاروخ Falcon 9 في مهمتها الثامنة عشرة غير المسبوقة. إذا نجحت هذه المهمة، فستطلق 18 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink التابع لشركة SpaceX إلى المدار من محطة Cape Canaveral Space Force Station في فلوريدا.

من المقرر أن ينطلق صاروخ Falcon 9 في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع توفر عدد من فرص النسخ الاحتياطي طوال الليل. يمكن لعشاق SpaceX مشاهدة الإثارة تتكشف عبر حساب SpaceX على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) مع تغطية مباشرة تبدأ قبل الإقلاع مباشرة.

بعد الإقلاع، ستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض مرة أخرى، بهدف القيام بهبوط عمودي دقيق على متن السفينة بدون طيار "A Shortfall of Gravitas" المتمركزة على بعد مئات الأميال قبالة ساحل فلوريدا في المحيط الأطلسي. سيتم هذا العمل الفذ الرائع بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، ستواصل المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 رحلتها، حيث ستحمل 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO). بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع، سيتم نشر الأقمار الصناعية، مما يساهم في كوكبة Starlink الضخمة دائمة التوسع لشركة SpaceX.

لقد أكدت شركة SpaceX، بقيادة الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية إيلون ماسك، باستمرار على أهمية إعادة استخدام الصواريخ. هذا النهج الرائد لا يُحدث ثورة في رحلات الفضاء فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للمساعي الطموحة مثل استعمار المريخ. من خلال تجاوز حدود إعادة الاستخدام بلا هوادة، حققت SpaceX إنجازات ملحوظة، حيث تم تسجيل الرقم القياسي السابق لـ Falcon 9 بـ 17 رحلة قبل أيام قليلة فقط.

يتجلى تفاني الشركة في تطوير مشروع Starlink في حقيقة أن العديد من مهام Falcon 9 هذه قد تم تخصيصها خصيصًا لتوسيع مجموعة النطاق العريض الضخمة. ومع وجود ما يقرب من 5,000 قمر صناعي عامل في المدار بالفعل، تهدف Starlink إلى توفير تغطية عالمية للإنترنت وسد الفجوة الرقمية.

استعد لمشاهدة التاريخ بينما تواصل SpaceX رحلتها نحو جعل استكشاف الفضاء أكثر سهولة واستدامة من خلال إعادة استخدام الصواريخ التاريخية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد أقمار ستارلينك الصناعية التي سيتم إطلاقها في المهمة القادمة؟

من المقرر إطلاق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار بواسطة صاروخ SpaceX's Falcon 9.

2. أين ومتى يمكنني مشاهدة الإطلاق؟

يمكنك مشاهدة التغطية المباشرة لعملية الإطلاق على حساب SpaceX على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، حيث تبدأ التغطية قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع.

3. كم مرة تم إعادة استخدام صاروخ فالكون 9 في هذه المهمة؟

إذا نجحت، فستكون هذه المهمة الثامنة عشرة للمرحلة الأولى من Falcon 18، مما سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإعادة استخدام الصواريخ بواسطة SpaceX.

4. ما هو الغرض من كوكبة الأقمار الصناعية ستارلينك؟

تهدف كوكبة الأقمار الصناعية Starlink إلى توفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق المحرومة في جميع أنحاء العالم.