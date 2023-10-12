نقدم لكم Starlink Direct to Cell: خدمة الهاتف الخليوي التي يتم تسليمها عبر الأقمار الصناعية

كشفت شركة Starlink، شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة SpaceX، عن خططها لتقديم خدمة هاتف محمول يتم توصيلها عبر الأقمار الصناعية تسمى Starlink Direct to Cell. وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى توفير تغطية في كل مكان باستخدام أبراج الهواتف المحمولة في الفضاء، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات الصوت والنص والبيانات من خلال هواتفهم الذكية. ويشير الجدول الزمني الذي قدمته Starlink إلى أن الخدمة النصية ستكون متاحة في عام 2024، تليها خدمة الصوت والبيانات في عام 2025، وخدمة IoT (إنترنت الأشياء) في عام 2025.

على عكس خيارات الاتصال بالهاتف عبر الأقمار الصناعية الحالية التي تتطلب أجهزة متخصصة، ستستخدم Starlink Direct to Cell أجهزة مودم LTE على أقمارها الصناعية لنقل الإنترنت مباشرة إلى الهواتف الذكية. ويمثل ذلك تقدما كبيرا مقارنة بالشبكات الحالية، حيث تعمل أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أقل بحوالي 550 كيلومترا، مقارنة بشبكات أخرى مثل شبكة Globalstar التابعة لشركة أبل على ارتفاع 1,400 كيلومتر وشبكة إيريديوم على بعد 781 كيلومترا. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تطوير SpaceX لأكبر صاروخ في العالم، Starship، بإطلاق أقمار صناعية أكبر بهوائيات أكثر قوة، مما يسهل على الهواتف الذكية الاتصال بالأقمار الصناعية الأقرب والأكبر.

تدعي شركة SpaceX أنه بمجرد تشغيل الخدمة، فسوف تتكامل بسلاسة مع هواتف LTE الذكية الحالية دون الحاجة إلى أجهزة أو برامج ثابتة أو تطبيقات خاصة. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات النصوص والصوت والبيانات طالما أن لديهم رؤية واضحة للسماء. ستقوم Starlink بإجراء تغييرات على الأجهزة على أقمارها الصناعية لتزويدها بتقنية LTE المطلوبة.

في حين أن الجدول الزمني المقرر للطرح عرضة للتغيير، تخطط Starlink لنشر أقمار صناعية ذات قدرة Direct to Cell في البداية باستخدام صاروخ Falcon 9، ولاحقًا بسعة أكبر لصاروخ Starship. ستمكن مشاركة Starship من نشر أقمار صناعية كاملة الحجم، حيث يتم استخدام المتغيرات الحالية "V2 Mini" بسبب تأخيرات Starship. دخلت Starlink في شراكة مع العديد من شركات الهاتف الخليوي، بما في ذلك T-Mobile، وRodgers، وKDDI، وOptus، وOne NZ، وSalt، مع البحث عن شراكات إضافية.

باختصار، يهدف Starlink Direct to Cell إلى إحداث ثورة في اتصال الهاتف عبر الأقمار الصناعية من خلال توفير تغطية شاملة من خلال أجهزة مودم LTE الموجودة على أقماره الصناعية. ومع التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية واستخدام الأقمار الصناعية الأكبر حجما، ستتيح هذه الخدمة الوصول السلس إلى خدمات النصوص والصوت والبيانات على الهواتف الذكية القياسية. على الرغم من عدم تكرار توقعات السرعة المحددة، فقد اقترحت المطالبات الأولية سرعات تتراوح من 2 إلى 4 ميجابت في الثانية. ينبغي التعامل مع الجدول الزمني الطموح لمشروع SpaceX بحذر، لكن الشركة تعمل بنشاط على إطلاق هذه الخدمة في السنوات القادمة.

مصادر:

- مجهول. "Starlink مباشر إلى الخلية." ستارلينك. تم الوصول إليه في 30 سبتمبر 2022.

- مجهول. "تهدف SpaceX إلى تسليط الضوء على Starlink Direct to Cell بحلول عام 2024." تك رادار. (بدون تاريخ نشر).