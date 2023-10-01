أجرت SpaceX بنجاح اختبارًا ثابتًا لإطلاق صاروخ Falcon Heavy

حققت شركة SpaceX إنجازًا كبيرًا في مهمتها لدعم مهمة Psyche القادمة لناسا. أكملت شركة الطيران بنجاح الاختبار الثابت لصاروخها فالكون هيفي، الذي من المقرر إطلاقه من مركز كينيدي للفضاء.

يعد إطلاق الاختبار الثابت خطوة حاسمة في عملية التحضير للإطلاق. ويتضمن ذلك إطلاق محركات الصاروخ بينما يبقى مثبتًا بشكل آمن على منصة الإطلاق. ويتيح هذا الاختبار للمهندسين تقييم أداء محركات الصاروخ والتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها.

صاروخ فالكون هيفي هو مركبة إطلاق قوية طورتها شركة سبيس إكس. وتتكون من ثلاثة معززات، كل منها مجهز بتسعة محركات ميرلين، أي ما مجموعه 27 محركًا. مع قوة دفع إجمالية تزيد عن 5 ملايين رطل، يعد صاروخ Falcon Heavy حاليًا أقوى صاروخ تشغيلي في العالم.

المهمة القادمة، والمعروفة باسم مهمة Psyche، هي شراكة بين NASA وSpaceX. هدفها الأساسي هو دراسة كويكب معدني فريد يُدعى Psyche، والذي يُعتقد أنه النواة المكشوفة لكوكب أولي كان موجودًا أثناء التكوين المبكر للنظام الشمسي.

ومن خلال دراسة سايكي عن قرب، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين وبنية قلوب الكواكب الأرضية، بما في ذلك الأرض. يمكن أن توفر هذه المعلومات أدلة أساسية حول تكوين وتطور كوكبنا.

إن الانتهاء بنجاح من اختبار إطلاق النار الثابت يجعل SpaceX تقترب خطوة واحدة من إطلاق صاروخ Falcon Heavy الذي يحمل مهمة Psyche. وبمجرد إطلاقها، ستبدأ المركبة الفضائية في رحلة تستغرق حوالي ثلاث سنوات ونصف للوصول إلى وجهتها، ومن المتوقع أن تصل إلى كويكب Psyche في عام 2026.

مصادر:

– أكملت SpaceX اختبارًا ثابتًا لإطلاق صاروخ Falcon Heavy

– ما هو حريق الاختبار الثابت؟

– مهمة نفسية