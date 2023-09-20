SpaceX تطلق الصاروخ رقم 67 لهذا العام، وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إعادة الاستخدام

تواصل شركة SpaceX تحطيم الأرقام القياسية حيث أطلقت صاروخها السابع والستين لهذا العام مساء الثلاثاء. كان الإطلاق مهمًا لسببين: فقد كان بمثابة إعادة الاستخدام السابعة عشر للمرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 67 وأظهر قدرة SpaceX على تجاوز حدود إعادة استخدام المعزز. هذا المعزز، الذي يحمل الرقم التسلسلي 17، قد طار سابقًا في 9 مهمة من Starlink والعديد من المهام الأخرى.

أجرى مهندسو SpaceX تقييمات لتآكل المعزز، ويعتقدون أن الصواريخ يمكنها تحقيق 20 رحلة على الأقل. على الرغم من العدد الكبير من عمليات إعادة الاستخدام، تحافظ SpaceX على معدل نجاح بنسبة 100 بالمائة عبر آخر 9 عملية إطلاق لصاروخ Falcon 228. لا تزال بعض عمليات الفحص الأساسية واستبدال المكونات قيد التنفيذ، وتستخدم الشركة معززات ذات خبرة أكبر لأقمار Starlink الصناعية الخاصة بها.

كان أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في عملية الإطلاق هو أسلوب البث البسيط الذي اتبعته شركة SpaceX. بالنسبة لعمليات إطلاق Starlink، توفر الشركة الآن فقط بث فيديو مع الحد الأدنى من الصوت من مركز التحكم في الإطلاق، بدءًا من خمس دقائق قبل الإقلاع. يتماشى هذا النهج مع هدف SpaceX المتمثل في جعل عمليات الإطلاق روتينية وإبعاد "السحر" عن الإقلاع. لم يكن إيلون ماسك، مؤسس شركة SpaceX، من محبي إطلاق البث عبر الإنترنت على الإطلاق، ولكنه يدرك قيمة عرض أعمال الشركة للعملاء الخارجيين.

ومع ذلك، أحد القرارات المشكوك فيها هو اختيار Musk لبث البث عبر الإنترنت حصريًا على X، الشبكة الاجتماعية التي استحوذ عليها، بدلاً من YouTube. وقد أدى ذلك إلى انخفاض جودة دقة الفيديو ومشكلات أخرى تؤثر على تجربة المشاهدة للمشاهدين عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، يبدو أن عمليات الإطلاق البديلة من خلال منصات أخرى تحظى بجماهير أكبر عند إطلاق Starlink.

على الرغم من ذلك، لا تزال شركة SpaceX في طليعة شركات إطلاق الصواريخ، حيث سجلت أرقامًا قياسية جديدة ودفعت حدود إعادة استخدام الصواريخ المعززة.

مصادر:

- لا شيء