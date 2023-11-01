رواد الفضاء يكملون بنجاح مهمة السير في الفضاء الصعبة

حقق رائدا الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا مؤخرًا إنجازًا هامًا بإكمال أول سير في الفضاء بنجاح. والجدير بالذكر أن هذا يمثل رابع مهمة سير في الفضاء للسيدات، بعد آخر عملية سير في الفضاء في يناير 2020 قامت بها جيسيكا مائير وكريستينا كوخ.

أثناء السير في الفضاء، واجه مقبلي وأوهارا العديد من التحديات، لكن خبرتهما وتصميمهما غلبا. كان هدفهم الأساسي هو استبدال مجموعة المحامل المتدهورة في إحدى آليات دوران المجموعة الشمسية لمحطة الفضاء الدولية (ISS). تلعب آليات دوران المصفوفة الشمسية دورًا حاسمًا في تعظيم إنتاج الطاقة عن طريق تدوير المصفوفات الشمسية الخارجية. تم تجهيز كل آلية بمجموعات محامل متعددة يتم ربطها بشكل آمن بحلقة دوارة كبيرة.

بينما ركز أوهارا على استبدال مجموعة المحامل، عمل مقبلي على تأمين العزل حول وحدة الاتصالات اللاسلكية الفاشلة. ومع ذلك، نظرًا للتأخيرات غير المتوقعة أثناء استبدال مجموعة المحامل، لم يتمكنوا من استرداد صندوق الإلكترونيات المعطل كما هو مخطط له. وبدلاً من ذلك، قاموا بإعداده لإزالته في المستقبل أثناء سير آخر في الفضاء.

وعلى الرغم من التحديات والانتكاسات، ظل رواد الفضاء في حالة تركيز وتمكنوا من إكمال عملية السير في الفضاء التي استغرقت 6 ساعات و42 دقيقة بأمان. طوال المهمة، أظهروا عملاً جماعيًا استثنائيًا، مما يجسد قدرات طاقم محطة الفضاء الدولية والتدريب الصارم الذي خضعوا له.

وفي رسالة من مركز مراقبة المهمة، أعربت رائدة الفضاء آن ماكلين عن تهانيها، معترفة بتعقيد المهمة وأهميتها الدولية. انتهزت مقبلي الفرصة لتشكر مدربيها، وكذلك عائلتها وأصدقائها على دعمهم. كما أهدت رسالة صادقة لابنتيها التوأم، مؤكدة على أهمية السعي لتحقيق الأحلام.

يُظهر هذا السير الناجح في الفضاء أيضًا القدرات الرائعة لرواد الفضاء والتزامهم المستمر بدفع حدود الاستكشاف البشري. ومع استمرار محطة الفضاء الدولية في العمل كمنصة حيوية للبحث العلمي والتعاون الدولي، فإن عمليات السير في الفضاء هذه تمهد الطريق للمساعي المستقبلية. إن إنجازات رواد الفضاء مثل مقبلي وأوهارا تلهمنا جميعا على الاعتقاد بأن الأحلام يمكن أن تصبح حقيقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الهدف من السير في الفضاء؟

ج: كان الهدف الأساسي هو استبدال مجموعة المحامل المتدهورة واسترداد مكون الاتصالات الفاشل.

س: من هم رواد الفضاء الذين شاركوا في السير في الفضاء؟

ج: قام بالسير في الفضاء رائدا الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا.

س: ما هي أهمية هذا السير في الفضاء؟

ج: كان هذا بمثابة السير الرابع في الفضاء للسيدات وأظهر القدرات والعمل الجماعي لرواد الفضاء.

س: هل كانت هناك أي تحديات أثناء السير في الفضاء؟

ج: نعم، واجه رواد الفضاء تأخيرات في استبدال مجموعة المحمل، مما أدى إلى عدم القدرة على استعادة صندوق الإلكترونيات المعطل كما هو مخطط له.

س: ما هي مدة السير في الفضاء؟

ج: استغرقت عملية السير في الفضاء 6 ساعات و42 دقيقة.