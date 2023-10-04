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رواد الفضاء يستعدون للسير في الفضاء وصيانة المعدات في محطة الفضاء الدولية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 4، 2023
رواد الفضاء يستعدون للسير في الفضاء وصيانة المعدات في محطة الفضاء الدولية

كان طاقم البعثة 70 على محطة الفضاء الدولية (ISS) مشغولين بالتحضير لعمليات السير في الفضاء القادمة والحفاظ على معدات التمرين. ومن المقرر إجراء جولتين للسير في الفضاء يومي 12 و20 أكتوبر، وسيتم بثهما مباشرة على تلفزيون ناسا. خلال أول سير في الفضاء، سيقوم قائد وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن ومهندس الطيران في ناسا لورال أوهارا بجمع عينات ميكروبية من الأسطح الخارجية للمحطة لدراسة أنواع الميكروبات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة في فراغ الفضاء. وستكون هذه أول عملية سير في الفضاء لكلا رائدي الفضاء. في عملية السير الثانية في الفضاء، ستقوم أوهارا ومهندس الطيران في وكالة ناسا جاسمين مقبلي بإزالة معدات الاتصالات اللاسلكية المعيبة وتركيب أجهزة جديدة للمصفوفة الشمسية.

بالإضافة إلى الاستعدادات للسير في الفضاء، أجرى الطاقم أيضًا مهام الصيانة. اختبرت ياسمين مقبلي بدلتها الفضائية فيما يتعلق بقدرات الاتصال، بينما قام ساتوشي فوروكاوا ولورال أوهارا بتحديث مكونات دورة التمرين في وحدة مختبر ديستني. أجرى أوهارا ونيكولاي تشوب وأوليج كونونينكو أيضًا اختبارًا للسمع، وقام كونونينكو وكونستانتين بوريسوف بصيانة العديد من أجهزة روسكوزموس في المختبر المداري.

تعمل محطة الفضاء الدولية، التي تم إطلاقها في عام 1998، كمختبر أبحاث وميناء فضائي للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ويدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر ويوفر منصة فريدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستكشاف الإنسان للفضاء.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov

– وكالة الفضاء الأوروبية: https://www.esa.int

– روسكوزموس: https://www.roscosmos.ru

By فيكي ستافروبولو

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