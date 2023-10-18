البعثة 70 من رواد الفضاء يقومون بالأبحاث والروبوتات في محطة الفضاء الدولية

قضى أربعة رواد فضاء من البعثة 70 على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) يومًا خفيفًا يوم الثلاثاء 17 أكتوبر. وركزوا على أبحاث علم الأحياء والروبوتات خلال فترة ما بعد الظهر. واصل رواد الفضاء الاستعدادات للسير في الفضاء القادم وقاموا بمهامهم البحثية الخاصة.

عمل رائدا الفضاء في ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي معًا في أبحاث القلب من أجل دراسة CIPHER، والتي تهدف إلى فهم تأثير المهمات الفضائية طويلة المدى على الظروف النفسية والفسيولوجية لرواد الفضاء. قاموا أيضًا بتفريغ البضائع والتخلص من القمامة داخل سفينة إعادة الإمداد Cygnus.

أجرى القائد أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تجربة Earthshine، باستخدام كاميرا رقمية في القبة لتصوير القمر والتقاط أشعة الشمس المنعكسة من الأرض. اختبر مهندس الطيران ساتوشي فوروكاوا كاميرا روبوتية كروية في وحدة مختبر كيبو.

تم تأجيل عملية السير في الفضاء التي خطط لها أوهارا وموغينسن في الأصل حتى ديسمبر. في هذه الأثناء، يستعد رائدا فضاء من روسكوزموس للسير في الفضاء المقرر إجراؤه في 25 أكتوبر. وسيقومان بمهام الصيانة الخارجية لمدة ست ساعات و45 دقيقة تقريبًا.

طوال يوم الثلاثاء، اختبر رواد فضاء روسكوزموس أنظمة دعم الحياة ومكونات الاتصالات الخاصة ببدلاتهم الفضائية. كما أجروا أبحاثًا حول تأثيرات انعدام الوزن على القلب واستكشفوا استراتيجيات الاتصال المحسنة بين الطواقم الدولية ومراقبي المهمة.

ساعد كونستانتين بوريسوف، مهندس الطيران في روسكوزموس، في دراسة القلب ثم اختبر العمليات لاحقًا باستخدام الذراع الآلية الأوروبية الملحقة بوحدة Nauka العلمية.

للمضي قدمًا، لدى وكالة ناسا أنشطة قادمة مخططة على محطة الفضاء الدولية.