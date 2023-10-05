التحضير للسير في الفضاء ودراسة الميكروبات في محطة الفضاء الدولية

ينشغل طاقم البعثة 70 على محطة الفضاء الدولية (ISS) بالتحضير لمسيرتين قادمتين للسير في الفضاء لإجراء تجارب علمية وإجراء مهام الصيانة. سينطلق رائد فضاء ناسا لورال أوهارا ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن في أول عملية سير في الفضاء في 12 أكتوبر. وخلال هذا السير في الفضاء، سيقومان بجمع عينات من الميكروبات من مناطق محددة خارج المحطة لدراسة قدرتها على البقاء في بيئة الفضاء الخارجي القاسية. .

سيتم بث أنشطة السير في الفضاء على تلفزيون ناسا، مع إحاطة أولية مقررة في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة 1 أكتوبر، وسيبدأ السير في الفضاء الفعلي في 8 أكتوبر في الساعة 12:8 صباحًا. اختبار بدلاتهم الفضائية وممارسة التواصل مع وحدات التحكم الأرضية. وسيساعدهم رائدا الفضاء ياسمين مغبيلي وساتوشي فوروكاوا.

وفي الوقت نفسه، فإن مهندسي طيران روسكوزموس الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية مشغولون أيضًا بمجموعة متنوعة من المهام. يشارك أوليغ كونونينكو في دراسة تقيس استجاباته أثناء ممارسته إرساء مركبة فضائية على جهاز كمبيوتر، وذلك لإبقاء أفراد الطاقم على دراية بقيادة المركبات الفضائية. يقوم كونستانتين بوريسوف بتصوير الغابات على الأرض لرصد آثار الأنشطة الطبيعية والبشرية.

وبالإضافة إلى الاستعدادات للسير في الفضاء والتجارب العلمية، يقوم الطاقم أيضًا بمهام الصيانة في محطة الفضاء الدولية. إنهم يعملون على جهاز المشي داخل وحدة خدمة Zvezda ويقومون بإجراء العديد من صيانة الإلكترونيات ودعم الحياة في جميع أنحاء قسم Roscosmos من المحطة الفضائية.

وتساهم هذه الأنشطة في جهود البحث والاستكشاف المستمرة في محطة الفضاء الدولية، مما يعزز فهمنا للفضاء وتأثيراته على حياة الإنسان والميكروبات.

مصادر:

– تعريف محطة الفضاء الدولية (ISS): وكالة ناسا

– تعريف ناسا : ناسا

- تعريف EDT: ناسا

- تعريف الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي: JAXA

– تعريف روسكوزموس: روسكوزموس