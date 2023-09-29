مركبة فضائية تجمع عينة من الكويكب بينو، وتسلط الضوء على أصول الأرض

نجحت مهمة حديثة قامت بها المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في انتشال الصخور والغبار من سطح الكويكب بينو، مما يوفر رؤية لا تقدر بثمن حول تكوين الحياة على الأرض. ويعتقد أن العينات التي تم جمعها من بينو هي بقايا من المراحل الأولى لنظامنا الشمسي، مما يقدم لمحة نادرة عن اللبنات الأساسية التي أدت في النهاية إلى ظهور الحياة كما نعرفها.

تعتبر الكويكبات مثل بينو من الآثار البدائية، التي لم تمسها العمليات الجيولوجية التي غيرت المشهد الطبيعي للأرض على مدى مليارات السنين. ومن خلال دراسة هذه المواد القديمة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للظروف التي سادت أثناء تكوين كوكبنا وظهور الحياة.

واستخدمت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي تدور حول بينو منذ عام 2018، ذراعًا آلية لجمع العينة. واجه الفريق تحديات كبيرة خلال المناورة الدقيقة، حيث أثبت سطح بينو أنه أكثر صخرية مما كان متوقعًا. ومع ذلك، نجحت المركبة الفضائية في التنقل عبر التضاريس الغادرة وحصلت على كمية كبيرة من المواد.

يتم الآن تخزين العينة المجمعة بأمان داخل كبسولة داخل المركبة الفضائية. وفي عام 2023، من المقرر أن تبدأ OSIRIS-REx رحلتها إلى الأرض، حيث ينتظر العلماء عودتها بفارغ الصبر. وعند وصول العينة، ستخضع لتحليل مكثف، مما يمكن الباحثين من الكشف عن معلومات قيمة حول أصول الحياة على كوكبنا.

إن النتائج التي توصلت إليها هذه المهمة لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لتاريخ الأرض المبكر. ومن خلال دراسة التركيب الكيميائي وبنية عينة بينو، سيتمكن العلماء من الكشف عن أدلة حول تكوين المادة العضوية، وإيصال المياه إلى الأرض، والعمليات التي سهلت تطوير البيئات الصالحة للسكن.

يمثل هذا الإنجاز التاريخي علامة بارزة أخرى في سعينا للمعرفة حول الكون ومكاننا فيه. إن الجمع الناجح للعينات من الكويكب بينو يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار أصولنا ويلقي الضوء على القصة الرائعة لنشوء الحياة على الأرض.

التعاريف:

– OSIRIS-REx: مهمة مركبة فضائية تابعة لناسا تهدف إلى دراسة الكويكب بينو وجمع عينة منه لإعادتها إلى الأرض.

– بينو: كويكب اكتشف عام 1999 واختير هدفاً لمهمة OSIRIS-REx لأهميته العلمية.

مصادر:

– تعليم الهند | آخر أخبار التعليم | الأخبار التربوية العالمية | آخر الأخبار التعليمية.