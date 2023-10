التخلص من الأقمار الصناعية: قلق بيئي متزايد في الفضاء

By

تشكل الأقمار الصناعية التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي معضلة لوكالات الفضاء. تتمثل الطرق الحالية للتخلص من هذه المركبات الفضائية في تركها في المدار، أو دفعها إلى مدارات مقبرة بعيدًا عن الأقمار الصناعية العاملة، أو توجيهها مرة أخرى نحو الأرض للعودة إلى الغلاف الجوي. ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بوردو والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن العودة إلى الغلاف الجوي لا تخلو من عواقب.

تقليديا، تم اعتبار إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي وسيلة موثوقة للتخلص من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO). ومع تزايد ازدحام المدار الأرضي المنخفض بالأقمار الصناعية في السنوات الأخيرة، أصبحت طريقة التخلص هذه أكثر شيوعًا. ومع ذلك، فإن الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences تكشف أن عودة الدخول إلى الغلاف الجوي تتسبب في تلوث المنطقة العليا من الغلاف الجوي للأرض بالبقايا المتبخرة للمركبات الفضائية.

ولاحظ فريق البحث تحولا في تكوين السحب الأيونية التي خلفتها النيازك التي تدخل الغلاف الجوي. واكتشفوا أن البصمة الكيميائية المتغيرة لهذه الجسيمات ربما كانت بسبب العدد المتزايد من المركبات الفضائية التي تعود إلى الغلاف الجوي. ولتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، قام الباحثون بتركيب أدوات على الطائرات وأجروا قياسات مباشرة للغلاف الجوي على ارتفاع حوالي 12 ميلا فوق ألاسكا والولايات المتحدة القارية.

أظهرت نتائج الدراسة وجود تركيز كبير للمعادن في الغلاف الجوي، بما في ذلك الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص والمغنيسيوم والصوديوم، والتي تم تتبعها عن كثب مع عودة القمر الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أيضًا أن 10% من جزيئات الهباء الجوي المسؤولة عن حماية طبقة الأوزون تحتوي على الألومنيوم.

وفي حين أن التأثير الكامل لهذه النتائج على البيئة وتغير المناخ لا يزال غير واضح، يعتقد الباحثون أنها تؤكد على التأثير الكبير لرحلات الفضاء البشرية على الكوكب. يعد فهم عواقب زيادة تركيزات المعادن في الغلاف الجوي أمرًا بالغ الأهمية لتقييم المخاطر المحتملة على طبقة الأوزون والحياة على سطح الأرض. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آثار طرق التخلص من الأقمار الصناعية على البيئة بشكل كامل وتحديد ما إذا كان ينبغي استكشاف استراتيجيات بديلة للتخفيف من تلوث الغلاف الجوي للأرض.

مصادر:

– العنوان: طرق التخلص من الأقمار الصناعية وتأثيرها على الغلاف الجوي للأرض

– المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

- التعريف: المدار الأرضي المنخفض (LEO) هو منطقة فضائية تقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر من سطح الأرض حيث توجد معظم الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية.

- التعريف: إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي هي العملية التي تدخل من خلالها مركبة فضائية أو قمر صناعي إلى الغلاف الجوي للأرض بعد إكمال مهمتها أو وصولها إلى نهاية عمرها التشغيلي.