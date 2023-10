يجد العلماء أدلة على التأثيرات البيئية المحتملة الناجمة عن عودة الصواريخ والأقمار الصناعية

By

كشفت دراسة حديثة نشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences عن أدلة مثيرة للقلق حول الآثار البيئية لعودة الصواريخ والأقمار الصناعية إلى الغلاف الجوي للأرض. ووجد الباحثون أن حوالي 10% من جزيئات حمض الكبريتيك الكبيرة في طبقة الستراتوسفير تحتوي على الألومنيوم وعناصر أخرى تتوافق مع السبائك المستخدمة في بناء المركبات الفضائية. أما نسبة الـ 90 في المائة المتبقية فتأتي من "دخان النيزك"، وهو البقايا التي تتركها النيازك عند تبخرها عند دخولها الغلاف الجوي.

وتشير الدراسة إلى أنه مع استمرار صناعة الفضاء في النمو بسرعة، فإن النسبة المئوية لجزيئات حمض الكبريتيك الستراتوسفيري التي تحتوي على الألومنيوم والمعادن الأخرى الناتجة عن إعادة دخول الأقمار الصناعية يمكن أن تصبح مماثلة للنسبة التي تحتوي على معادن نيزكية، والتي تبلغ حاليًا حوالي 50 بالمائة.

ويشير الباحثون إلى أنه في حين أنه من غير المرجح أن يكون لهذه الجسيمات تأثير مباشر على البيئة السطحية أو صحة الإنسان بسبب دوران الغلاف الجوي، إلا أن التغيرات في طبقة الستراتوسفير يمكن أن يكون لها عواقب أكثر أهمية. تعد طبقة الأوزون، التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، سمة رئيسية من سمات طبقة الستراتوسفير التي يمكن أن تتأثر بزيادة جزيئات المركبات الفضائية المتطايرة.

وتشمل بعض التأثيرات المحتملة تغيرات في تكوين الجليد وحمض النيتريك في السحب الستراتوسفيرية، مما قد يؤثر على كيمياء ثقب الأوزون. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذه الجسيمات على كيمياء الأوزون. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن وجود هذه الجسيمات يمكن أن يغير طبقة الهباء الجوي في الستراتوسفير، والتي اقترح العلماء زرعها لمنع الأشعة فوق البنفسجية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي حين أن الدراسة لا تحدد أي آثار نهائية لوجود هذه المعادن في جزيئات حمض الكبريتيك في الستراتوسفير، فإنها تسلط الضوء على الحاجة إلى البحث عن المواد الحميدة والتي قد يكون لها آثار ضارة على الستراتوسفير. مع استمرار نمو صناعة الفضاء، من المهم فهم ومعالجة العواقب البيئية المحتملة المرتبطة بعودة المركبة الفضائية إلى الغلاف الجوي للأرض.

