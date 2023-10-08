تتقدم مهمة Aditya-L1 الهندية نحو Sun-Earth L1

قدمت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، تحديثًا حول التقدم المحرز في مهمة Aditya-L1. المركبة الفضائية في طريقها حاليًا إلى النقطة L1 بين الشمس والأرض، حيث سيتم وضعها في مدار الهالة.

لضمان بقاء المركبة الفضائية في مسارها المقصود، تم إجراء مناورة تصحيح المسار (TCM) في 6 أكتوبر 2023. وكانت هذه المناورة ضرورية لضبط مسار المركبة الفضائية بعد مناورة Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)، والتي استغرقت في 19 سبتمبر 2023.

استمر جهاز TCM لمدة 16 ثانية تقريبًا ونجح في محاذاة المركبة الفضائية مع مسارها المقصود نحو مدار الهالة حول L1. سيسمح هذا المدار لـ Aditya-L1 بمراقبة الشمس باستمرار دون أن تعيقه الأرض.

وأكدت ISRO أن المركبة الفضائية بصحة جيدة، وسيتم تفعيل مقياس المغناطيسية الموجود على متنها في الأيام المقبلة. سيتم استخدام مقياس المغناطيسية لدراسة المجال المغناطيسي للشمس وتفاعلاته مع الأرض.

تهدف مهمة Aditya-L1 إلى دراسة جوانب مختلفة من الشمس، بما في ذلك الهالة والانبعاثات الشمسية والرياح الشمسية. يعد فهم هذه الظواهر أمرًا بالغ الأهمية للحصول على نظرة ثاقبة حول الطقس الفضائي وتأثيره على الأرض.

مع تصحيح المسار الناجح والتحقق من سلامة المركبة الفضائية، تتقدم مهمة Aditya-L1 كما هو مخطط لها. ستساهم البيانات التي تجمعها هذه المهمة في فهمنا للشمس وتأثيرها على كوكبنا.

مصادر:

ISRO